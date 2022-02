Du 07 au 11/02/22, France Bleu Breizh Izel vous gâte pour la Saint-Valentin 💕

Pour la Saint-Valentin, jouez avec votre radio et tentez de gagner un Coffret séjour "A la folie" en amoureux à l'Hôtel Thalasso & Spa Valdys Resort et des Coffrets cadeau 100% Bigouden : "La Bigoudène Box" ! 💕

SPÉCIAL SAINT-VALENTIN  💕💕💕

Valdys Resort célèbre le « mois de l’Amour » avec un grand A avec trois coffrets exclusifs pour se ressourcer et se détendre avec sa moitié En février, le groupe familial de thalassothérapie Valdys Resort sort le grand jeu pour tous les amoureux qui veulent prendre soin d’eux et de leur moitié. Au programme au cœur de ces coffrets remplis d’amour : bien-être, détente et repos dans un cadre dépaysant et ressourçant. Pour vivre une escapade inoubliable, les experts Valdys Resort ont imaginé ces coffrets avec amour et regroupé le meilleur de la thalasso pour un cadeau attentionné. Beaucoup, passionnément, à la folie… À chacun sa préférence ! Ce qui est sûr, c’est que ces trois coffrets feront des heureux : dîner en amoureux, massage en duo, bain hydromassant à deux, accès au spa marin et autres surprises sont à découvrir. Une parenthèse enchantée à partager avec celui ou celle que l’on aime pour respirer quelques jours loin du quotidien. Les coffrets sont disponibles à la vente sur http://www\.thalasso\.com/idees\-cadeaux/coffrets\-cadeaux, ainsi que dans les centres Valdys Resort du 1er au 28 février 2022 (coffrets en édition limitée, valables 12 mois à compter de la date d’achat).

Découvrez les coffrets Thalasso & Spa Valdys en édition limitée pour la Saint Valentin

HĂ´tel, Thalasso & Spa en Bretagne - Valdys Resort Roscoff

Un Coffret "A la folie" Valdys Resort Hôtel Thalasso & Spa à gagner dans le jeu de 8h40 le vendredi 11 février

Ce coffret 2 jours / 2 nuits en hĂ´tel pour deux personnes comprend :Â

2 nuits Ă l’hĂ´tel*Â

2 dĂ®ners et petits-dĂ©jeuners en amoureuxÂ

6 soins par personne (dont 3 en duo) : 1 massage de 50 mn en duo - 1 gommage - 1 enveloppement - 1 bain hydromassant en duo - 1 pluie marine - 1 atelier privatif d’initiation au massage en duoÂ

L’accès au Spa MarinÂ

Des cadeaux de bienvenue en chambre (champagne, huile de massage et autres surprises) Â

Valable Ă Â : Douarnenez ou Roscoff ou Pornichet - Baie de La Baule ou Saint-Jean-de-Monts

Couple duo Spa - Philippe Marchand

Ă€ propos de Valdys Resort HĂ´tel Thalasso & Spa

Valdys Resort Hôtel Thalasso & Spa est né de la volonté d’un groupe familial de perpétuer le savoir-faire et l’art de valoriser les bienfaits de la mer pour accompagner toute personne en quête de mieux-être. La marque Valdys porte une identité, une philosophie, une histoire qui a commencé en 1899 à Roscoff par la création de la première offre de soins par la mer, la genèse de la thalassothérapie. S’entourant de professionnels de santé et d’experts de l’esthétique, Valdys a développé son offre dans ses centres de Roscoff et Douarnenez dans le Finistère, de Pornichet – Baie de La Baule en Loire-Atlantique et de Saint-Jean-de-Monts en Vendée. Chaque centre Valdys propose une offre complète : hôtellerie, restauration, spa, séminaire et bien entendu thalassothérapie, son cœur de métier.

Plus d’informations : thalasso.comÂ

Bigoudène Box💕💕💕

Le Coffret DĂ©couverte Ă gagner chaque jour dans le jeu "Cap ou pas Cap ?" de 11h00 Ă 12h00Â

La Bigoudène Box

Un cadeau original et 100% Bigouden !

La Bigoudène Box, la meilleure façon d'offrir le Pays Bigouden

Dans un coffret en forme de coiffe, un large choix d'expériences 100% bigoudènes sélectionnées par l'office de Tourisme. Vous achetez la box selon le prix qui vous intéresse (3 gammes à partir de 49 euros). Vous offrez la box  et la  personne qui  la reçoit fait son choix  parmi 164 offres en fonction  de ses goûts : restaurant, loisir, hébergement, sport nautique, bien-être. A consommer à 1, 2, 3 ou 4 personnes. Pour tous les âges. Valable 1 an. Un cadeau au succès garanti !

Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau !