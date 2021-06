Du 07 au 11/06/21, 1 séjour à l'Hôtel de Charme Les Mimosas à Pont Aven à gagner ! Cap ou pas Cap ?

L’Hôtel Restaurant Les Mimosas de Pont Aven vous immerge dans un tableau de la cité des peintres. Chaque chambre est unique et dispose d’une vue sur l’Aven, une gastronomie gourmande et ponctuée des plaisirs de la mer dans un cadre bucolique sur le port de Pont-Aven... A vous de jouer !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 11/06/21 avec 1 séjour pour deux personnes à l'Hôtel de Charme Les Mimosas à Pont Aven avec petits déjeuners et menus au Restaurant de l'Hôtel à gagner !

Le séjour pour deux personnes comprend :

une nuit en chambre double avec vue sur l'Aven

les petits déjeuners

deux menus au Restaurant

Hôtel Les Mimosas à Pont-Aven

L’Hôtel Restaurant Les Mimosas de Pont Aven vous immerge dans un tableau de la cité des peintres. Chaque chambre est unique et dispose d’une vue sur l’Aven

A notre table, nous vous offrons une gastronomie gourmande et ponctuée des plaisirs de la mer dans un cadre bucolique sur le port de Pont-Aven

L’hôtel avec vue sur l’Aven

Les chambres de notre hôtel de charme breton ont toutes vue sur l’Aven et ses bateaux. Intimes et au calme, les chambres vous invitent au repos et à la déconnexion.

L’Hôtel** Restaurant de charme les Mimosas en Bretagne, bénéficie d’un cadre bucolique.

Qui n’a jamais rêvé de passer ses vacances dans un Hôtel unique en Bretagne avec une vue imprenable sur la rivière Aven ? L’hôtel Les Mimosas de Pont-Aven vous propose 10 chambres lumineuses et confortables avec vue sur le port de Pont-Aven. Deux d’entre elles possèdent une grande terrasse orientée plein Sud sous laquelle baignent les bateaux.

C’est un lieu propice à un séjour de détente, un weekend romantique, une escapade bien-être en Bretagne… ou tout simplement pour recharger les batteries.

Hôtel Les Mimosas à Pont-Aven

Le Restaurant

Dans un très joli cadre avec vue sur la rivière, la cuisine est élaborée avec des produits locaux et frais pour le plaisir de vos papilles. Le restaurant dispose d’une carte variée et met à l‘honneur des plats tels que le homard et autres fruits de mer à des prix accessibles

Hôtel Restaurant Les Mimosas à Pont-Aen

Réservez votre chambre, votre table, entrez dans notre tableau… Imaginez votre séjour en pays de l’Aven !