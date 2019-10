Du 07 au 11/10/19, 1 Breizhbox® Orange à gagner en partenariat avec "Les Aventuriers de la Mer" à Lorient du 10 au 13/11

Lorient, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 11/10/19 avec 1 BREIZHBOX® ORANGE à gagner !

Breizhbox® : Plus de 270 week-ends et courts séjours

Pour découvrir la destination Lorient Bretagne Sud dans ce qu'il a de plus riche et de plus divers, Lorient Bretagne Sud Tourisme a imaginé et créé la Breizhbox®, 4 coffrets à des prix distincts et proposant plus de 270 week-ends et courts séjours.

Depuis 10 ans, plus de 21 500 personnes sont venues apprécier les atouts touristiques de Lorient Bretagne Sud grâce à la Breizhbox. Alors pourquoi pas vous ?!

La Breizhbox® Orange à gagner :

BreizhBox® Orange

84 formules week-ends et courts séjours possibles avec nuit + petits déjeuners, activités, restauration pour découvrir une destination touristique à choisir dans la Breizhbox® Orange Lorient Bretagne Sud.

Les Aventuriers de la Mer à la Cité de la Voile Eric Tabarly à Lorient du 10 au 13 octobre 2019

LES AVENTURES MARITIMES DU XXIe SIECLE La mer est toujours un territoire d’aventures, d’inconnus, d’explorations… 90 % des fonds ne sont pas cartographiés. 90% des espèces marines ne sont pas répertoriées. L’Océan est le dernier espace frontière d’aujourd’hui.

RENCONTRER

celles et ceux qui explorent les océans, dernier espace frontière de notre planète bleue,

celles et ceux qui innovent pour changer les regards et susciter des pratiques environnementales plus respectueuses

celles et ceux qui enchantent le monde car le rêve donne l’énergie d’avancer contre vents et marées.

ÉCHANGER Entre ceux et celles qui se partagent la mer, qu'ils soient de la course au large, de la pêche, de la construction navale, des expéditions scientifiques … ou simples citoyens de la Planète Mer.

Au programme :

des rencontres

le Prix des Initiatives Maritimes

des ateliers pour les écoles avec la Fête de la Science

des projections

du spectacle vivant

des expositions

des visites de bateaux ...

DÉCOUVRIR ET ACCOMPAGNER ... des projets ambitieux, innovants, soucieux d’un engagement citoyen, conscients à la fois de la fragilité de l’environnement maritime mais aussi de son extraordinaire potentiel ! Les Aventuriers de la Mer lancent la 4e édition du Prix des Initiatives maritimes, avec ses partenaires Région Bretagne, Fondation de la Mer, Audelor, Explore et Ekosea.

Pour en savoir plus : Prix des Initiatives Maritimes