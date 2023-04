Du 08 au 12 mai 2023 gagnez un week-end terroir & patrimoine en suisse normande

A gagner pour deux personnes :

- Une nuit en chambre confort au Logis Hôtel le Relais de la Poste à Thury Harcourt

- Petits déjeuners buffet

- Deux menus Saveur du Moment

Chambre Hôtel de la Poste

Hôtel restaurant La Poste Thury Harcourt

Chef Hôtel de La Poste Thury Harcourt

A l'occasion de Pierres en Lumières, découvrez le patrimoine secret de Thury-Harcourt-le-Hom à travers une séance de géocaching : la chasse au trésor connectée ! A l'issue de cette activité, n'hésitez pas à découvrir l'exposition à ciel ouvert actuellement en place au coeur de l'Allée Cavalière : "Ils font partie de notre histoire". Les portraits de 23 personnages du territoire qui ont marqué l'histoire, face aux imposants vestiges du Château d'Harcourt.

Et pour finir cette journée en beauté, savourez un dîner "saveurs du moment", suivi d'une nuit en chambre confort.

Affiche

Géocaching

Qu’est-ce que le géocaching ?

Le géocaching est une manière originale, ludique et connectée à l’aide d’un GPS, de découvrir le territoire Suisse Normande & Cingal. Entre le rallye et la chasse au trésor, le géocaching permet la pratique d'une activité de plein air et la découverte culturelle et patrimoniale des territoires concernés. Les indices collectés sur chacune des caches trouvées vous permettront à l’arrivée de résoudre une énigme finale.