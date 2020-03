Du 09 au 13/03/20, 1 Séjour au Domaine du Theven à Moguériec "La mer comme unique horizon" à gagner ! Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 13/03/20 avec 1 Séjour deux jours pour deux personnes au Domaine du Theven à Moguériec "La mer comme unique horizon" à gagner !

Domaine du Theven à Moguériec

Le séjour pour deux personnes comprend :

2 nuits en chambre single vue mer

les petits-déjeuners sur les deux jours

validité : saison 2020 hors juillet / août et selon les disponibilités

Niché dans un cadre de verdure et bordé par une plage de sable blanc, le Domaine du Theven vous accueille pour partager un moment gastronomique, avec vue exceptionnelle sur la mer, les lodges vous offrent un moment privilégié le temps d’une nuitée, d’un week-end ou d’un séjour prolongé.

Domaine du Theven à Moguériec | Coucher de soleil

Bienvenue au Theven ! Après la rue du Port, au bout de la rue de Pors Misclic, on se gare sur le parking de la plage, on remonte quelques mètres sur le sentier côtier : on entre dans le Domaine du Theven. Là, on est séduit par l'intensité du lieu : au bord de cette côte sauvage, Vincent et Katy ont créé un véritables Bijou. Que vous veniez simplement boire un verre au bar lounge, savourer un repas soigné au restaurant ou passer un séjour dans un de ces lodges, vous serez conquis par la qualité de l'accueil, le soin apporté au moindre détail et votre sensation de détente sera absolue.

Le Domaine du Theven vous propose des repas familles / groupes / anniversaires et privatisation événementielle.

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR **** 5 lodges individuels de grand-confort à la décoration soignée implantés dans un jardin botanique avec vue sur mer. Ce cadre exceptionnel vous invite à vous ressourcer le temps d’une nuit, d’un week-end ou plus, avec la mer comme unique horizon

Domaine du Theven à Moguériec | Vue aérienne

RESTAURANT – VUE MER Le restaurant du Theven vous propose une cuisine créative et faîte maison, composée des produits du terroir : fruits de mer, poissons, viandes, etc… Confortablement installé, profitez d’une ambiance cosy et d’une vue magnifique sur la mer

