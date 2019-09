Du 09 au 13/09/19, 1 Séjour Pierre & Vacances à gagner avec France Bleu Breizh Izel ! Cap ou pas Cap ?

Quimper, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 13/09/19 avec 1 Séjour de 1 semaine du samedi au samedi pour 4 personnes en appartement 2 pièces 4/5 ou en studio 4 personnes dans une Résidence ou un Village Pierre & Vacances (hébergement seul) au choix à la mer, à la montagne ou à la campagne à gagner !

Pierre & Vacances

Validité du séjour : 08/05/2020 hors vacances scolaires

Résidences Pierre & Vacances Profitez de nos appartements ou maisons confortables et équipés, pour des vacances en toute liberté dans plus de 150 résidences de vacances à découvrir dans les destinations suivantes : France, Italie, Croatie, Andorre, Espagne, Portugal, Madère, Grèce, Malte, Chypre, Maroc, Ile Maurice...

Villages Pierre & Vacances Découvrez nos 14 villages vacances en France métropolitaine, aux Antilles et en Espagne avec de grands espaces aquatiques, des clubs enfants et ados, des activités ludiques et sportives à la carte, des restaurants, pour partager des vacances animées.