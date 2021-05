Du 10 au 14/05/21, 1 Croisière Gourmande au Fil de l'Odet avec les Vedettes de l'Odet à gagner ! Cap ou pas ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 14/05/21 avec 1 Croisière Gourmande au Fil de l'Odet pour deux personnes avec les Vedettes de l'Odet / Croisière et plats compris à gagner !

Vedettes de l'Odet - Bateau restaurant

Vous les attendiez, les voici ! Embarquez à bord de l’Aigrette, le bateau restaurant et laissez-vous tenter par une croisière gourmande au fil de l’Odet. En 2021, les Vedettes de l’Odet et son partenaire Le Prieuré vous proposent une nouvelle carte !

Au programme 2 nouveaux menus, Brunec et Guéotec, ainsi qu’une formule Drénec Entrée/Plat ou Plat/Dessert.

Confortablement installé dans une salle entièrement relookée en 2019 sur des tons modernes et épurés avec une belle ambiance détendue, vous apprécierez le cadre dépaysant de la rivière de l’Odet.

La nouveauté s’installe à bord ! L’équipe du Prieuré se fera un plaisir de vous préparer et vous servir des mets délicieusement cuisinés avec des produits frais issus de producteurs locaux : Poisson du marché, Légumes du potager sans oublier les Crustacés et Coquillages de nos côtes !

Croisière Gourmande au fil de l’Odet pour deux personnes

Votre programme :

Croisière gourmande commentée sur l’Odet

Dégustation : le menu gastronomique "Brunec"

Départ de Bénodet à 12h00 jusqu’à Quimper puis retour à Bénodet vers 15h00

Durée : 3 heures environ

Valable de juin à septembre 2021

Rivière de l'Odet - Vedettes de l'Odet

Votre hôte : l’Odet, « La Belle Bretonne »

Préparez-vous à savourer un plaisir rare : celui de découvrir tout un monde secret qui ne se dévoile qu’au fil de l’Odet. Le temps d’une escapade à fleur d’eau, la Belle Bretonne vous invite à une représentation unique du spectacle de la nature : ici, l’envol d’un héron cendré, là, une colonie d’aigrettes…

Chemin voguant, vous croiserez de nombreux châteaux et de somptueux domaines, d’histoires oubliées et de légendes bien vivantes. La fascinante beauté des paysages qui défilent sous vos yeux vous ferait presque oublier que cette vedette est un fameux restaurant… jusqu’à la première bouchée ! Pour que le bonheur soit total, à bord de l’Aigrette, vous dégustez les spécialités gastronomiques du chef pétri de talent, valant tout autant le voyage ! Admirez les plats, dégustez le paysage… On ne sait que choisir !

Croisière gourmande Vedettes de l'Odet

Votre menu

L'équipe de restauration s’installe à bord de l’Aigrette, en cuisine et en salle pour vous servir. Le chef sélectionne des denrées de qualité issues des producteurs locaux. Maraîchers, poissonniers et éleveurs de notre région vous garantissent des produits frais et de saison, pour ravir vos palais.

Les Vedettes de l'Odet et l'équipe du Prieuré vous accueillent à bord de l'Aigrette le bateau restaurant pour une Croisière Gourmande au fil de l'Odet. Pour sublimer vos papilles d’un jour ou vos papilles pour toujours, le chef vous propose en exclusivité des plats "Signature". Une sélection de denrées de qualité issues de producteurs locaux pour ravir vos palais.

Vous dégusterez le Menu Brunec

Le Saumon en Deux Façons, Confit et en Tartare à la Mangue

Ou

Tarte Fine aux Tomates Anciennes, Agrumes et Burrata

***

Suprême de Poulet Noir de l’Argoat aux Champignons, Crème de Pommes de Terre, Jus Corsé

Ou

Pavé de Cabillaud Rôti au Blé Noir, Etuvée de Patates Douces au Thym Citron, Jus de Cotriade

***

Eclair Craquelin, Crème de Citron Jaune & Meringue Italienne

Ou

Tarte aux 2 Chocolats sur son Sablé Breton à la Fleur de Sel

Choisissez la date de votre croisière Gourmande

Au départ de Bénodet à 12h00. De juin à septembre 2021, tous les jours sauf lundi et mardi.

A la recherche d’une idée cadeau ? Offrez une croisière gourmande à bord de l’Aigrette en pochette cadeau !