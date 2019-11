Du 11 au 15/11/19, 1 Séjour à l'Hôtel*** Restaurant Spa Latitude Ouest à Locronan à gagner ! Cap ou pas Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 15/11/19 avec 1 Séjour pour deux personnes à l'Hôtel Restaurant Spa Latitude Ouest à Locronan à gagner !

Le séjour pour deux personnes comprend :

Latitude Ouest à Locronan

Artistes, peintres, écrivains ou cinéastes… nombreux sont ceux qui trouvent leur inspiration dans le charme de ce village breton aux qualités architecturales indéniables. Situé à quelques encablures du centre du village, Latitude Ouest est également à 5 minutes des plages de sable fin de la Baie de Douarnenez.

La vie a le goût qu’on lui donne……et la nôtre est faite de petits bonheurs quotidiens, de nature, d’espace, de sérénité… et de gourmandise ! Notre vie nous l’avons rêvée et imaginée dans un coin de paradis, entre terre et mer, et désormais ce rêve porte un nom : LATITUDE OUEST