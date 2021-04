Du 12 au 16/04/21, 1 séjour en Yourte au Village Mer et Yourtes de Plouénan à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Les yourtes du camping Mer et Yourtes à Plouénan sont des hébergements insolites qui arrivent de Mongolie. Village Mer et Yourtes de Plouénan (Baie de Morlaix) près de Carantec, Roscoff, St Pol de Léon et à 500 mètres de la mer... A vous de jouer !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 16/04/21 avec 1 séjour en hébergement insolite d'une nuit pour 4 personnes en Yourte au Village Mer et Yourte de Plouénan à gagner !

Village Mer et Yourtes de Plouénan (Baie de Morlaix) près de Carantec, Roscoff, St Pol de Léon et à 500 mètres de la mer

Les Yourtes Les yourtes du camping mer et yourtes à Plouénan sont des hébergements insolites qui arrivent de Mongolie. Utilisées encore de nos jours par les peuples nomades mongols, nous souhaitons vous faire découvrir la yourte, cet hébergement insolite, qui nous à nous même émerveillés. Vous serez tout de suite séduits par ses couleurs chaudes et ses peintures faites par les mains des femmes mongoles.

La disposition des meubles et des lits fait de la yourte un endroit chaleureux. La coupole centrale offre un puits de lumière qui permet d’observer les étoiles et d’écouter les chants des oiseaux. La yourte est une pièce unique où les parents et enfants aiment partager des moments de vie du quotidien. Différentes toiles successives sont posées sur les treillis de bois fabriqués par les hommes et assurent un bon isolement thermique.

Village Mer et Yourtes | Intérieur d'une yourte

Ces vacances insolites à petits prix Morlaix en yourte mongole offre une nouvelle perspective de vacances, insolites et originales avec un retour à la nature et aux choses essentielles. Entre camping et “glamping”, l’hébergement insolite de mer et yourtes sera, j’en suis sur vous séduire. Alors plus d’hésitations, réservez dès à présent votre yourte au village mer et yourtes, camping près de Roscoff.