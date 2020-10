Du 12 au 16/10/20, 1 Séjour au Camping***** Yelloh! Village à Lesconil à gagner ! Cap ou pas Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le Tee-shirt Wave Games 2020 et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 16/10/20/20 avec 1 Séjour Week-end au camping 5 étoiles YELLOH VILLAGE Océan Breton de Plobannalec - Lesconil à gagner en partenariat avec Wave Games 2020 !

Camping***** Yelloh! Village à Lesconil | Vue panoramique

Vos vacances au camping L’Océan Breton

Sur les rives d’un bras de mer du Finistère Sud, le Yelloh! Village L’Océan Breton vous accueille pour de belles vacances. Ici la Bretagne lumineuse et océane se dévoile.

Le camping l’Océan Breton est équipé d’un parc aquatique de 2000 m² comprenant toboggans multiglisses, piscines couvertes, espaces aqualudiques, hébergements haut de gamme et des emplacements fleuris et paysagés. Profitez des animations et activités proposées à tous les membres de la famille. La proximité des plages vous promet des bains de mer toniques et des promenades iodées.

Le séjour pour 4 personnes au camping 5 étoiles YELLOH VILLAGE Océan Breton de Lesconil :

Week-end (2 nuits) pour 4 personnes

Cottage catégorie 4 fleurs

2 chambres

Valable hors vacances scolaires

Wave Games du 17 au 25 octobre 2020 à La Torche

France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle de Wave Games à la Torche du 17 au 25 octobre 2020

PRÉSENTATION L’association terre de glisse porteuse du projet propose la seconde édition des Wave Games en 2020. Les meilleurs riders de la scène française et internationale s’affronteront dans des compétitions intenses et spectaculaires. En proposant du kite, du paddle, du surf ou du windsurf, cela permettra chaque jour de lancer une compétition, quelles que soient les conditions météo. Les compétiteurs s’affronteront dans les 4 disciplines afin d’élire le meilleur « Waterman ». Plus qu’un événement nautique, les wave games sera un lieu de rendez-vous pour toutes les entreprises qui partagent les valeurs des sports de glisse, celles qui forgent l’image de la Bretagne et du Finistère, sans oublier l’ensemble des acteurs du nautisme et de la glisse. Outre le village d’exposition qui offrira aux entreprises une vitrine auprès du grand public, un espace vip sera dédié aux rencontres professionnelles. Cet espace et les prestations qui y seront associées, permettront aux entreprises qui le désirent d’organiser des opérations de relations publiques ou de team building dans un cadre unique. Wave Games du 27 au 25 octobre 2020 à La Torche

LA POINTE DE LA TORCHE : UN SITE PROTÉGÉ La Pointe de la Torche est un site naturel classé très prisé par les amateurs de sports de glisse. Situé dans la baie d’Audierne, cette presqu’île est fortement exposée aux vagues et aux vents ce qui explique qu’elle soit devenue, au fil des années 80, un haut lieu du windsurf et du surf. L’endroit est extraordinaire. Ce qui frappe lorsqu’on arrive là-bas, c’est le caractère sauvage de sa côte et la préservation du site. Ses falaises, ses kilomètres de plage et de sentiers côtiers balisés en font un site unique. Un site classé en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique La pointe de La Torche où se déroulera la compétition, est répertoriée parmi les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique : ZNIEFF 530013330 - ANSE DE LA TORCHE

Un site Natura 2000 La Pointe de La Torche est également située dans la zone Natura 2000 de la Baie d’Audierne (FR5300021-Baie d'Audierne). L’endroit est répertorié comme un site d’intérêt communautaire et une zone de protection spéciale. Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. En France, le réseau Natura 2000 comprend 1753 sites.