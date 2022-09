Du 12 au 18 septembre des cadeaux exceptionnels vous attendent !

Des bons d'achats d'une valeur de 50 euros valable au centre commercial de la Toison d'Or de Dijon dans les 134 boutiques et les 22 restaurants en une seule ou plusieurs fois !

Le centre commercial de la Toison d'Or compte plus de 160 boutiques et 3700 places de parking © Radio France - JF BIANCHETTO

Des invitations pour le récital unique " LE CHOEUR DE GRENELLE" au château de Commarin le samedi 17 septembre à 19h

Des pots de moutarde Reine de Dijon !

Moutarde Reine de Dijon © Radio France

Des places pour TRYO à Chalon sur Saône salle Sembat le 16 septembre à 20h30

Des invitations pour le magnifique concert "LE GRAND BLEU" Mardi 20 septembre au zénith de Dijon à 20h

Des entrées pour aller au salon Vélo & Co du 16 au 18 septembre au parc des expositions de Dijon, ce salon est le premier événement d’envergure en Bourgogne Franche-Comté consacré au vélo sous toutes ses formes et toutes ses pratiques, nous serons en direct le vendredi 16 septembre de 16h à 19h ! En savoir plus

Des entrées pour le Parc de l'Auxois à Arnay sous Vitteaux pour ravir les petits et les grands !

Un service de flutes sérigraphiées France Bleu Bourgogne ! Tchin Tchin

Flutes France Bleu Bourgogne © Radio France

Un magnifique radio-réveil lumineux

Radio réveil lumineux France Bleu Bourgogne © Radio France

Un sympathique grille-pain France Bleu Bourgogne

grill pain FRANCE BLEU © Radio France

Des entrées pour aller supporter le Stade Dijonnais contre Graulhet le samedi 17 septembre à 18h30

STADE DIJONNAIS

Tentez votre chance au 03 80 42 15 15 !