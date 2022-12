Du 12 au 25/12, avec la Roue de Noël de France Bleu Breizh Izel gagnez plein de cadeaux à mettre sous le sapin

Vous aurez peut-être la chance de gagner l'un des nombreux cadeaux offerts dans la Roue de Noël avec la complicité des partenaires France Bleu Breizh Izel :

Les Viviers de Keraliou à Plougastel-Daoulas

Bourriche d'huîtres Karanteg "Les Viviers de Keraliou" | Producteur à Plougastel-Daoulas

Les Huîtres de Keraliou sont pleines de charme et de caractère. Une belle coquille frisée plutôt ronde, allant du brun au doré, une chair bien dense avec beaucoup d'eau, une robe opalescente très claire. Charnue et ferme sous la dent, elle a beaucoup de corps. Mais elle a aussi de l'âme, avec ses saveurs corsées et franches, qui rappellent quelque peu les plates et qui en font une grande dame, harmonieuse et bien équilibrée. C’est sur plus de 100 hectares de parcs entre la rade Brest et la baie de Morlaix que sont élevées les huitres de Keraliou. Il faut entre 2 ans et demi et 3 ans pour obtenir un produit parfait. Le site de production des Huîtres de Keraliou se trouve à Pors Beach à Logonna Daoulas. C’est là que Jean Le Moal est installé depuis les années 80. La production atteint près de 500 tonnes et permet d’assurer la totalité de nos besoins en interne. Nous revendons aussi en brut aux autres opérateurs locaux. C’est le seul site de cette importance sur la rade et l’un des premiers en Finistère.

Plateau de fruits de mer pour 4 personnes "Les viviers de Keraliou" | Producteur à Plougastel-Daoulas

Par personne :

3 creuses n°3

3 plates Belo n°3

150 g de langoustines

100 g de crevettes roses

1/2 arraigné male

150 g Bigorneaux

3 palourdes

3 praires

Les Chocolats de Melinda à Plozévet

Chocolats Mélinda à Plozévet - Fabrication artisanale (tablettes ou ballotins ou coffrets...)

Une passion et un plaisir de créer pour vous de délicieux chocolats afin de pouvoir contenter les gourmands ! Une fabrication artisanale et 100 % naturelle !

Entrez dans les coulisses d’un monde enrobé de chocolat et découvrez l’univers passionnant et mystérieux des Chocolats de MÉLINDA ! Dédiés à vos papilles, Les Chocolats de MÉLINDA sont fabriqués avec le plus grand soin ! Un savoir-faire artisanal mettant à l’honneur la qualité gustative et l’originalité du chocolat ! En provenance du monde entier, les fèves de cacao sont récoltées et transformées en matière première par la manufacture Cluizel ! Cette entreprise familiale française est l’ambassadrice du cacao depuis 1947 !

Engagée dans une démarche qualité « Ingrédients Nobles », Les pépites et les plaques des Chocolats de MÉLINDA sont tous garantis sans OGM, sans arômes ajoutés, sans matières grasse végétal autre que le beurre de cacao ! De quoi ravir les palais « Gourmands » toutes générations confondues !

Paniers garnis Henaff & Co

Hénaff & Co est une épicerie fine de produits 100% bretons, rassemblant plusieurs produits locaux. 3 boutiques situées à Pouldreuzic, Pont-Aven et la Trinité-sur-Mer. A cela s’ajoute une boutique en ligne Hénaff & Co .

Contenu du panier garni :

- Le Pâté Hénaff

- Caramels de Noël

- Tapas de calamars piquillos & citron

- Palets Bretons éclats de caramel

- Apéroclassic Spécialité à la tomate

- Toasts apéritif à l'huile d'olive

- Tartinable d'algues échalottes & citron

- Tartinade apéritif truite petits légumes citron confit

- Tartinade apéritif Porc Tex-Mex

- Tartinade apéritif Artichaut sésame torréfié thym

- Terrine de foie de canard

- Soupe de poisson "La Compagnie Bretonne"

- 1 petit couteau à tartiner Hénaff

La Bigoudène Box, la meilleure façon d'offrir le Pays Bigouden

Bigoudène Box

Dans un coffret en forme de coiffe, un large choix d'expériences 100% bigoudènes sélectionnées par l'office de Tourisme.

Vous achetez la box selon le prix qui vous intéresse (3 gammes à partir de 49 euros). Vous offrez la box et la personne qui la reçoit fait son choix parmi 164 offres en fonction de ses goûts : restaurant, loisir, hébergement, sport nautique, bien-être. A consommer à 1, 2, 3 ou 4 personnes. Pour tous les âges. Valable 1 an. Un cadeau au succès garanti !

Valdys Resort Hôtel Thalasso & Spa

Coffrets Cadeau Plaisirs Valdys Resort Hôtel Thalasso & Spa

Plonger dans une piscine d'eau de mer chauffée à 31°, vous prélasser au hammam ou au sauna, prendre un peu de bon temps dans un bain à remous face à la mer ou vous relaxer dans une salle de repos en écoutant le doux son des vagues..

Programme de cette parenthèse de bien-être :

- 1 soin thalasso au choix (parmi 1 pluie marine, 1 hydrorelax ou 1 bain hydromassant)

- 1 menu découverte au restaurant (entrée/plat/dessert - hors boissons)

- l’accès au Spa Marin et à la salle cardio-training toute la journée

Paniers garnis "Noël à Trévarez"

Contenu du panier garni :

- 1 sachet chocolats de Noël Chatillon Chocolatier

- 1 sachet de thé de Noël L'Ilôt Thé

- 1 sachet de pate de fruit Mimi Confitures

- 1 mug de Noël à Trévarez Imagine Design

- 1 pot de miel de Trévarez1 jeu de l’oie de Noël à Trévarez

Paniers garnis Manoir de Kernault

Contenu du panier garni :

- 1 jus de pomme du Manoir de Kernault

- 1 sachet de biscuit de Noël Biscuiterie Kemperle

- 1 rillette de poisson Groix & Nature

- 1 sachet de bonbon au miel Les Ruches d’Armalia

- 1 licorne en bois à assembler Agent Paper

- 1 boîte de crayon licorne, sirène ou dragon Cartes d’Art

- 1 affiche Fantastiques Créatures

Jeu de société Bordier

Boîtes de jeu de société Bordier Finistère

Quoi de plus convivial que de se réunir autour d'un jeu de société entre amis ou en famille... Jeux de société grand public à l'échelle des départements bretons.

L'objectif est de s'amuser en famille ou entre amis en répondant à des questions diverses sur de multiples thèmes. L'idée étant de se détendre.. Questions amusantes, défis, charades, devinettes, mimes, questions de rapidité... Les jeux s'adressent à toute la famille.

Puzzle du Poulpe "USSR par Marco Caro"

Puzzle du Poulpe "USSR par Marco Caro"

Puzzle 1000 pièces | 49 x 68 cm | poster A3 inclus réalisé en édition limitée à 500 exemplaires.

Conception, fabrication et distribution 100% françaises. Production éco-responsable, à partir de cartons et papiers recyclés labellisés FSC. Imprimeur certifié Imprim’Vert. Aucun emballage plastique : pas de film autour de la boîte, le sac contenant les pièces est en papier kraft recyclé.

MARC CARO, auteur de “U.S.S.R“

On ne présente pas Marc Caro. On connaît son duo mythique avec Jean-Pierre Jeunet (Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus), mais Marc Caro, c’est plus que cela : il taquine l’animation 3D, enchaîne courts-métrages et clips, écrit des scénarios, explore la musique électronique… Auteur de BD et de science-fiction, il a été publié dans Charlie Mensuel, Métal Hurlant, l’Echo des Savanes à leurs plus grandes heures. Aujourd’hui, il nous gratifie d’une illustration à éparpiller joyeusement façon puzzle. On ne s’en plaindra pas.

Comptoir de La Butte à Plouider

Bons cadeau pour 1 menu pour deux personnes au Comptoir de La Butte à Plouider

Menus avec entrée plat dessert hors boissons pour deux personnes valables 7/7 de 12h00 à 13h30 et de 19h à 21h00

Brasserie inspirée des cafés d'antan

Conçu comme un espace de lien populaire, il a pris ses racines dans notre communauté locale, comme un café du village, avec son ambiance amicale, familiale, ludique avec son grand comptoir rond. C’est le lieu incontournable pour découvrir ou redécouvrir la convivialité de notre région. On y déguste une cuisine alliant tradition et modernité, sur la même base de produits que la table étoilée, mais plus simple. « C’est pour nous un équilibre indispensable avec la table étoilée : il y a moins de codes, moins de cérémonial, on peut sortir de la cuisine et rire avec les clients. » Nicolas Conraux

Le Comptoir vit au rythme du quotidien des clients locaux mais aussi des visiteurs de passage, tous les jours de 7h à 23h.

Croisières promenade sur l'Odet pour 2 personnes à bord des Vedettes de l'Odet

La rivière de l’Odet

La Croisière Promenade commentée sur l’Odet « la plus jolie rivière de France » à bord des Vedettes de l’Odet c'est un véritable moment de détente et de découverte à travers les commentaires d’un guide passionné par le patrimoine naturel et maritime de la Cornouaille ! Mais d'où vient ce titre de "Plus jolie rivière de France" ? Ces mots nous viennent d'Emile Zola qui séjourna à Sainte-Marine, magnifique petit port faisant face à Bénodet. Cette rivière de l'Odet, d’une soixantaine de kilomètres, prend sa source à Saint-Goazec dans les Montagnes Noires et est réputée pour les nombreux châteaux et manoirs visibles sur ses rives. La plupart d'entre eux possèdent de magnifiques parcs botaniques : Kerembleis, Perennou, Kerouzien, Kergoz…Kerdour, Lanroz, Lanniron, Poulginan… Mais la balade sur la rivière de l'Odet c'est aussi la découverte de lieux chargés d'Histoire et de légendes bien vivantes : la chaise de l'évêque, le rocher de la pucelle, la pointe des espagnols, les korrigans, et tant d'autres ! A bord de navires confortables et panoramiques, vous allez découvrir un paysage mystérieux et tout en nature. Oiseaux de mer et de rivière y trouvent le gîte et le couvert : Aigrettes garzettes, hérons cendrés, martins pêcheurs, sternes, cormorans. Laissez-vous charmer par la nature et l’histoire de cette rivière emblématique ! Départs de Bénodet tous les jours d’avril à fin septembre.

Pour Noël les Vedettes de l'Odet proposent de très jolies pochettes cadeaux avec 20% de remise. Facile à glisser sous le sapin et certain de faire plaisir à ses proches, à commander en ligne sur www.vedettes-odeT.com ! Durée de la croisière 2h15 environ

Croisières Découverte de l'Archipel des Glenan pour 2 personnes à bord des Vedettes de l'Odet

Les îles Glénan

Bien qu’il ne soit qu’à une dizaine de milles nautiques de la côte (1 heure de navigation), le dépaysement est assuré : sable blanc, eaux turquoises : Toute la magie d’îles paradisiaques. A bord des Vedettes de l'Odet, vous allez découvrir ce chapelet précieux de 7 îles réunies en cercle autour d’une mer intérieure. Ce véritable atoll breton offre un spectacle unique, baignée par la lumière du large. Bienvenue au paradis, celui des oiseaux de mer, des fonds marins superbes et des randonneurs nautiques... C’est la Polynésie accessible à tous et sans décalage horaire ! D’autant plus qu’au départ de l’île Saint Nicolas, considérée comme la capitale de l’archipel vous embarquerez pour une croisière commentée dans l'archipel en compagnie d'un guide nature. C'est la grande Découverte de l'archipel durant laquelle vous saurez tout de ces îles : la faune, la flore, la pêche, les anecdotes historiques, l'histoire du centre nautique, des grands navigateurs, des lougres corsaires et des flibustiers ! Pour les amoureux de la nature, ils choisiront la formule Kayak de mer et les nostalgiques de la navigation à l’ancienne, un embarquement à bord d’un vieux gréement. Quelque soit la formule choisie le plaisir sera au rendez vous ! Les croisières vers les îles Glénan à bord des Vedettes de l'Odet se font de début avril à fin septembre au départ de Bénodet et Concarneau et en juillet et août au départ de Beg Meil, Loctudy et Port-la-Forêt. Des croisières à la journée entière ou sur l'après midi. Une destination idéale pour une sortie familiale ou entre amis, qu'on soit vacancier ou pas !

Et une idée cadeau très originale pour les fêtes de Noël. Une jolie pochette cadeau à réserver en ligne sur ww.vedettes-odet.com qu'on offre en décembre pour en profiter pendant la saison 2023 ! Et Le must de ce Noël ce sont les remises de 20% sur les bons cadeau : Oh oh oh !

Week-end Bon Plan Côté mer*** pour deux adultes à bord des Vedettes de l'Odet avec Nuit au Grand Hôtel de Bénodet

Week end bon Plan Côté Mer à Bénodet

Le temps d’un week-end ou en semaine, séjournez à Bénodet au Grand Hôtel et partez à la découverte de l’Archipel des Glénan, merveilleux lagon breton aux nuances bleu turquoise. Au programme, une nuit avec petit déjeuner en chambre double au grand hôtel*** de Bénodet, une croisière découverte de l’archipel, la balade en petit train ou la visite du musée du bord de mer. Un vrai break pour se ressourcer et en prendre plein les yeux !

Une idée cadeau originale pour surprendre votre conjoint à Noël : offrez une pochette cadeau en décembre et profitez-en dès avril prochain !

Paniers Garnis Produit en Bretagne

Paniers Garnis Produit en Bretagne

- Confit d'oignons - Confitures 4 Saisons 125G

- Crêpes fourrées Boursin - Locmaria Biscuits 60G

- Confiture Fraises de Plougastel - Confitures 4 Saisons 400G

- Crème de Caramel - Confitures 4 Saisons 220G

- Confiture Mirabelles - Confitures 4 Saisons 360G

- Toasts au Sarrazin - Confiture 4 Saisons 100G

- Confit de Figues - Confiture 4 Saisons 125G

- Pâté Hénaff - Hénaff 154G

- Miel de Bretagne - Le Manoir des Abeilles 250G

- Rillettes de Canard - Hénaff 90G

- Bière Blonde Coreff - Coreff 75CL

Jeux et jouets offerts par JouéClub !

JouéClub !

Jeu Bordier Finistère offert par JouéClub ! Quimperlé

Quoi de plus convivial que de se réunir autour d'un jeu de société entre amis ou en famille... Jeux de société grand public à l'échelle des départements bretons. L'objectif est de s'amuser en famille ou entre amis en répondant à des questions diverses sur de multiples thèmes. L'idée étant de se détendre.. Questions amusantes, défis, charades, devinettes, mimes, questions de rapidité... Les jeux s'adressent à toute la famille.

Triominos Deluxe offert par JouéClub ! Quimperlé

Retrouvez ce grand classique qui reprend le principe des dominos, mais avec des pièces triangulaires ! ! ! Il faudra faire preuve de réflexion et de logique ! !Placez vos Triominos stratégiquement et essayez de réaliser des combinaisons pour gagner un maximum de points ! Nombre de joueurs 2 - 4. Durée de la partie 30 minutes.

Badaboule offert par JouéClub ! Concarneau

Chaque joueur dispose de 5 boules blanches. A tour de rôle, les joueurs placent une boule blanche sur la grappe de boules de couleur. Plus il y aura de boules blanches, plus le poids va créer un écartement des boules de couleurs. Il faudra être observateur et avoir des gestes précis pour placer chaque boule. Sinon Badaboule ! Le joueur qui fait tomber des boules blanches devra les récupérer. Le gagnant est celui qui a réussi à se débarrasser de toutes ses boules. Contenu : 1 base, 1 arche, 4 tiges, 20 boules blanches, 12 boules de couleurs, 6 suspentes et 1 règle du jeu. De 2 à 4 joueurs. Durée de la partie 5 minutes.

Totem Infernal Power offert par JouéClub ! Concarneau

Fais tourner les toupies à l'aide du lanceur et empile-les pour allumer ton Totem ! Seras-tu assez rapide pour empiler les 5 toupies et devenir le champion ?

Mache-Mots "Enfants contre parents" offert par JouéClub ! Saint-Martin des Champs

Mâche-mots, le jeu ridicule qui vous laissera bouche bée ! Et maintenant, les enfants vont défier les parents ! Dès 8 ans.

Jeu SOS Ouistiti offert par JouéClub Saint-Martin des Champs

De 2 à 4 joueurs. Ce jeu d'adresse et de toucher est si facile à apprendre et amusant à jouer que les enfants vont adorer ! Le but est de ne laisser aucun singe tomber dans l'arbre pendant votre tour. Créez une toile de bâtons colorés à travers l'arbre et placez les singes à l'intérieur de l'arbre. Ensuite, lancez le dé et retirez à tour de rôle un bâton à la fois, quelle que soit la couleur du bâton indiqué par le dé. Le plus jeune joueur commence la partie. Si tous les bâtons d'une même couleur ont été retirés et que vous obtenez cette couleur, vous êtes chanceux : vous pouvez sauter ce tour ! Faites attention car un faux mouvement fera tomber les singes et vous devrez ensuite les ajouter à votre pile ! Le joueur qui laisse tomber le moins de singes gagne ! Comme aucune lecture n'est requise pour jouer, le jeu est parfait pour les jeunes enfants.

Méccano Engineering & Robotics Race Truck 4X4 de course offert par JouéClub § Saint-Martin des Champs

Un 4x4 SUV pour franchir tous les obstacles ! Suspensions fonctionnelles. 10 modèles à construire. 225 pièces, 2 outils et notice de montage inclus.

Puzzle 3D Globe terrestre illuminé offert par JouéClub ! Saint-Martin des Champs

Puzzle 3D Ball éducatif - Globe terrestre illuminé - A partir de 6 ans - 180 pièces numérotées à assembler sans colle - Support rotatif et lumineux inclus. Découvrez les puzzles en 3 dimensions ! Quoi de plus amusant que de découvrir le monde pièce par pièce avec ce puzzle globe illuminé ? Grâce à la technologie Easyclick, ses pièces en plastique parfaitement incurvées s'assemblent facilement pour former une sphère solide, le tout sans colle. Chacune des 180 pièces vous emmène dans une petite expédition autour du monde ! Un diamètre de 20 cm avec de grandes pièces pour que les enfants à partir de 6 ans puissent le monter facilement. Un support rotatif en plastique permet à l'enfant de faire tourner le puzzle 3D® comme un planisphère. Maintenant disponible en version illuminée !

Contenu/Présentation : 180 pièces numérotées, des accessoires de finition dont un support rotatif avec LED incluse, 1 notice

Bloco Animalia offert par JouéClub ! Lannion

Peuple la savane avec une girafe, un zèbre et un éléphant grâce Bloco en connectant entre elles les différentes pièces en mousse. Suis les instructions ou laisse s’exprimer ton imagination et invente de nouveaux animaux ! Contient : 173 pièces en mousse. 57 connecteurs plastiques. 1 guide d’instruction.

Slap offert par JouéClub ! Lannion

Dans ce jeu, plus que jamais, il ne faudra pas confondre vitesse et précipitation ! Des questions simples mais truffées de pièges, des adversaires sur le qui-vive… Avec plus de 500 questions incluses dont des épreuves graphiques. Nombre de joueurs de 2 à 5.

Coffrets Breton Ocean Heritage, le coffret beauté venu de la mer

Coffrets Breton Ocean Heritage, le coffret beauté venu de la mer

Des soins qui redonnent vie à la peau

Issus du littoral breton, les produits Ocean Heritage sont inspirés par les bienfaits des actifs marins. Créer des soins qui redonnent vie à la peau, tel était l’objectif. Celui de Fabienne Bresdin, biologiste, océanographe, cosmétologue et de Jacques Le Bozec, issu du monde médical. Ensemble, ils imaginent capter les trésors de l’océan pour en faire des soins 100% naturels. Formulée et fabriquée en Bretagne, la gamme repose sur un principe actif, breveté et unique au monde. Le complexe reviviscent TM est en effet une prouesse scientifique qui allie une eau de mer fraiche et une eau de source marine rare. Résultat ? La réunion aquatique de ces 2 éléments permet de recréer le milieu de vie des cellules de la peau pour les faire renaître. Et prolonger leur jeunesse ! Pour tester ces bienfaits d’Ocean Heritage, le coffret beauté venue de la mer, quoi de mieux qu’un coffret contenant le trio magique : baume reviviscent , eau reviviscente et crème reviviscente. L’ensemble de ces 3 soins sont complémentaires. Ils hydratent, rééquilibrent, régénèrent et protègent la peau. Universels, ils s’adaptent à toutes les peaux, masculines ou féminines, quel que soit l’âge ! Une bonne idée cadeau à l’approche des fêtes, ou tout simplement un test pour soi.

5 produits LPG

Coffrets Beauté Visage & Corps LPG contenant 5 produits

Depuis plus de 35 ans, le groupe français LPG® est leader de la stimulation cellulaire avec sa technique toujours inégalée endermologie® qui stimule les cellules afin de relancer leur production en collagène, élastine et acide hyaluronique.

Pour compléter cette gymnastique cutanée à la maison et ainsi relancer l’activité cellulaire qui s’endort année après année, LPG a développé des soins cosmétiques et nutri-cosmétiques ultra performants.

Découvrez une sélection de ces produits :

- Le complexe anti-capitons LPG® est un soin d'attaque qui permet de déstocker et de lisser l'aspect de la cellulite. Sa texture émulsion riche, légèrement parfumée est agréable et non collante pour une pénétration rapide.

- Le Sérum Detox Drainant LPG® est un soin minceur qui favorise l'élimination des excès d'eau pour lisser la peau. Sa texture gel bleuté avec un effet rafraichissant immédiat est non collante, légèrement parfumé et pénètre rapidement.

- L'Eau de Soin Préparatrice nettoie et démaquille en un seul geste le visage et les yeux, tout en respectant l’équilibre naturel de la peau.

- Le Soin Tenseur Fermeté est un soin essentiel jour et nuit anti-rides qui raffermit les contours du visage, avec un effet lifting immédiat sur l'ovale du visage. Cette crème émulsion riche et non grasse est légèrement parfumée et convient à tous types de peaux.

- Lors des périodes de déséquilibre ou de repas copieux ponctuels, les Capteurs SOS Petits Ecart limitent considérablement la prise de poids. Un nouvel allié naturel à adopter très vite dans sa routine bien-être pour tous les épicuriens qui veulent profiter des plaisirs de la vie.

Collier Collection Armor Arméria Design

Coffrets Bijou contenant 1 collier Collection Armor Arméria Design

Collier scintillant reprenant les codes de la mythique marinière bretonne.

Ce bijou est composé de 5 pierres de Quartz rondes scintillantes tel un diamant, et de 6 pierres de Spinel Bleu nuit qui laissent briller la lumière. Ces pierres ont été sélectionnées pour leurs propriétés exceptionnelles :

- Spinel bleu condense l'énergie au niveau du 6e chakra (centre appelé 3e œil), favorisant intuition et prises de conscience

- Le Quartz quant à lui est porteur d’une force énergétique inégalable

- Les bijoux sont en laiton dorés à l'or fin 18 carats

- La longueur de chaîne est de 40cm avec une boucle d'ajustement sur 2cm

- Dorure : Brillante

- Livré dans un pochon en velours Armeria

Bracelet Collection Armor Arméria Design

Coffrets Bijou contenant 1 bracelet Collection Armor Arméria Design

Bracelet scintillant reprenant les codes de la mythique marinière bretonne.

Ce bijou est composé de 5 pierres de Quartz rondes scintillantes tel un diamant, et de 6 pierres de Spinel Bleu nuit qui laissent briller la lumière. Ces pierres ont été sélectionnées pour leurs propriétés exceptionnelles :

- Spinel bleu condense l'énergie au niveau du 6e chakra (centre appelé 3e œil), favorisant intuition et prises de conscience

- Le Quartz quant à lui est porteur d’une force énergétique inégalable

- Les bijoux sont en laiton dorés à l'or fin 18 carats

- La longueur de chaîne est de 20cm avec des boucles d'ajustements sur 2cm

- Dorure : Brillante

- Livré dans un pochon en velours Armeria

Bonnet Géronimo Lagadec

Bonnet Géronimo Lagadec

Paré à affronter l’hiver bien au chaud avec le bonnet Géronimo Lagadec de la plus improbable école de ski de ski, desservie par le téléphérique le plus célèbre de France : celui de Brest. Taille unique

La marque GERONIMO LAGADEC est née, un soir, à Brest, au cours d’un apéro entre copains où l’on parlait du futur achèvement des travaux de mise en service du 1er téléphérique urbain de France.

Dans les esprits, très vite, téléphérique = montagne = station de ski = école de ski !

Jeux Défi Nature - Records des animaux Bioviva

Jeux Défi Nature - Records des animaux Bioviva

BUT DU JEU DE DÉFIS NATURE - RECORDS DES ANIMAUX

✓ De 2 à 6 joueurs

✓ Dès 7 ans

✓ Durée d’une partie : 20 min

✓ Fabriqué en France et éco-conçu

Défis Nature - Records des animaux vous emmène à la rencontre des animaux aux records les plus surprenants ! Découvrez les espèces à préserver, puis pariez sur les points forts de vos animaux pour collecter toutes les cartes du jeu et remporter la partie. Alors, prêts à relever le défi ? Le principe de Défis Nature - Records des animaux est simple : les enfants de 7 ans et + parient sur les points forts des animaux. Le joueur qui possède la plus forte caractéristique remporte les cartes des autres joueurs. Le premier à collecter toutes les cartes du jeu gagne la partie.

Jeux de société Wikoti - Le jeu de mémoire pour toute la tribu Bioviva

Jeux de société Wikoti - Le jeu de mémoire pour toute la tribu Bioviva

BUT DU JEU DE WIKOTI

✓ De 1 à 6 joueurs

✓ Dès 5 ans

✓ Durée d’une partie : 20 min

✓ Fabriqué en France et éco-conçu

Dans le jeu de mémoire « Wikoti », les enfants dès 5 ans aident les Sioux à rejoindre leur tipi avant la fin de la veillée. Coopération, mémoire et astuce seront leurs meilleures alliées pour l’emporter ! Wikoti grandit avec les enfants avec des niveaux de règles pour tous les âges. Le jeu Wikoti contient un poster et des informations pour découvrir comment vivaient les Sioux. Wikoti est un jeu d’Erwan Morin, illustré par Aurélie Guarino.

Calendrier mural Paysages de Bretagne 2023

Calendrier mural 2023 Paysages de Bretagne

Découvrez dans ce calendrier, de magnifiques photos de la Bretagne !

Agenda - calendrier Paysages de Bretagne 2023

Agenda-calendrier 2023 Paysages de Bretagne

Posé sur votre bureau, cet agenda-calendrier 2023 vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés... tout en admirant la photo de la semaine. D'un simple geste, il se replie et se glisse dans votre sac ou votre cartable pour vous suivre dans vos rendez-vous. Une page pour vous organiser et une page pour vous évader... un objet inédit dont vous ne pourrez plus vous passer !

Puzzle Nations Celtiques 500 pièces en breton Bannoù-Heol

Puzzles Nations Celtiques 500 pièces en breton

Le premier puzzle des Nations celtiques ! Une magnifique carte des nations celtiques conçue par Mikael Bodlore-Penlaez pour se familiariser avec la géographie et apprendre en s'amusant. Avec le concours de l'Office public de la langue bretonne et de Geobreizh. À partir de 8 ans.