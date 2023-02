Du 13 au 17/02/23, des coffrets "Beaucoup" Saint-Valentin Valdys Resort Hôtel Thalasso & Spa à gagner ! 💕

Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Soyez les premiers à appeler au 02 98 53 65 65 : quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu. Pendant le jeu, les 4 candidats répondent aux questions de l'animateur, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour : un coffret "Beaucoup" Spécial Saint-Valentin Valdys Resort Hôtel Thalasso & Spa 💕 💕💕

ⓘ Publicité

Piscine vue sur mer : Espace Thalasso Valdys de Douarnenez

Coffret Valdys Resort "Beaucoup" | Spécial Saint-Valentin 💕 💕💕

Valable chez Valdys Resort de Roscoff, Douarnenez, Pornichet – Baie de la Baule ou de Saint-Jean-de-Monts (au choix)

- 1 déjeuner ou dîner pour deux personnes

- 1 soin en duo de 50 mn

- l'accès au Spa Marin pour 2 personnes

- 1 coupe de champagne par personne

Le coffret "Beaucoup" n'est disponible à l'achat qu'une fois dans l'année en édition limitée, à cette période exceptionnelle du mois de l'amour, et est valable 1 an. Profitez-en ! Echappez-vous en amoureux le temps d'une journée et profitez pleinement d'un déjeuner ou d'un dîner succulent préparé par les chefs. Rendez-vous au Spa Marin où un soin en duo vous attend.

Ce que vous réserve le coffret :

- 1 journée pour deux à la thalasso

Profitez d’une journée entière à deux dans la thalasso Valdys de votre choix : à Roscoff, Douarnenez, Pornichet - Baie de La Baule ou Saint-Jean-de-Monts

- 1 soin de 50 mn en duo

Profitez d'un moment unique à deux et laissez-vous emporter par un massage ultra-relaxant de 50 mn

- 1 déjeuner ou 1 dîner au restaurant

Le midi pour le déjeuner ou pour le dîner après votre journée de soins détente, vous êtes invitez à profiter des plaisirs du restaurant Valdys. Au menu : une entrée, un plat et un dessert au choix

- Accès au Spa Marin Profitez à volonté du Spa Marin

Piscine ludique d’eau de mer chauffée à 31°, jets massants sous-marins, hammam, sauna, bain à remous, salle cardio-training, rivière de marche

Valdys Resort Hôtel Thalasso & Spa : massages

A savoir :

Le bon cadeau sert de moyen de paiement dans les Valdys Resort de Roscoff, Douarnenez, Pornichet – Baie de la Baule ou de Saint-Jean-de-Monts. Ce bon cadeau ne peut donner lieu à aucun remboursement. Aucune monnaie ne peut être rendue sur ce bon. Ce bon cadeau est sous la responsabilité du porteur. En cas de perte ou de vol, celui-ci ne pourra être ni remboursé, ni échangé.