Du 13 au 17/04/20, France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel vous offrent une machine à café ! Cap ?

Jouez au jeu "Micro z'Ondes" de 11h00 à 12h00 et tentez de gagner une machine à café Nespresso, compacte et totalement dédiée à l’art de l’expresso. Facile à utiliser, vous obtiendrez un café parfait tasse après tasse… Cap ou pas Cap ?

Micro z’Ondes est un jeu où les auditeurs s’affrontent autour des questions de culture générale ; la bonne humeur est de mise !

De lundi à jeudi, Francis Létocart vous donne la thématique des questions qu’il vous réserve ; si vous le souhaitez, il vous donne des indices. Vous marquerez alors plus ou moins de points. Le meilleur l’emporte et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 17/04/20. Bonne chance !

Le gagnant de la finale remporte une machine à café Nespresso Magimix Inissia Intense Black

Nespresso nous régale d'une machine à expresso compacte et accessible à tous, mais qui saura révéler toute la force et la subtilité de vos meilleures capsules.

Toute petite... mais capable de vous délivrer un maximum de saveurs ! Avec ses dimensions ultra-compactes (23cm de hauteur, 12cm de largeur et 32,1cm de profondeur), la Nespresso MAGIMIX Inissia trouve sa place dans tous les intérieurs, même les plus exigus. Elle se niche ainsi parfaitement dans une kitchenette de studio ! Et pourtant, cette petite machine à expresso renferme la puissance des plus grandes Nespresso : une pression de 19 bars idéale pour réaliser vos meilleurs cafés expresso, et le système de chauffe Thermoblock se charge de maintenir votre cru à température parfaite au moment de son infusion.

La simplicité d'utilisation made in Nespresso Rien de plus facile à utiliser, en effet, qu'une machine à expresso Nespresso. L'utilisation du MAGIMIX Inissia le prouve bien : soulevez la poignée, positionnez votre capsule neuve, sélectionnez le type de café que vous désirez (court ou long), et abaissez la poignée pour déclencher le mécanisme d'écoulement de l'eau. Votre Nespresso MAGIMIX Inissia calcule le volume exact de café et s'arrête d'elle-même quand celui-ci est atteint. Cette machine si agréable à vivre s'adapte également à vos goûts en matière de récipient : mugs ou petites tasses, la grille sur laquelle vous les déposerez est réglable en hauteur. Enfin, la MAGIMIX Inissia s'éteindra automatiquement entre 9 et 30 minutes après sa dernière utilisation, selon les paramètres que vous aurez enregistrés !

Les 4 personnes sélectionnées de la semaine gagnent 1 Sac Marin :