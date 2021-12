Du 13 au 26/12, avec la Roue de Noël de France Bleu Breizh Izel gagnez plein de cadeaux à mettre sous le sapin

Vous aurez peut-être la chance de gagner l'un des nombreux cadeaux offerts dans la Roue de Noël avec la complicité des partenaires France Bleu Breizh Izel :

Bigoudène Box

Dans un coffret en forme de coiffe, un large choix d'expériences 100% bigoudènes sélectionnées par l'office de Tourisme. Vous achetez la box selon le prix qui vous intéresse (3 gammes à partir de 49 euros). Vous offrez la box et la personne qui la reçoit fait son choix parmi 164 offres en fonction de ses goûts : restaurant, loisir, hébergement, sport nautique, bien-être. A consommer à 1, 2, 3 ou 4 personnes. Pour tous les âges. Valable 1 an. Un cadeau au succès garanti !

Coffret Cadeau Plaisirs Valdys Resort Hôtel Thalasso & Spa

Plonger dans une piscine d'eau de mer chauffée à 31°, vous prélasser au hammam ou au sauna, prendre un peu de bon temps dans un bain à remous face à la mer ou vous relaxer dans une salle de repos en écoutant le doux son des vagues..

Programme de cette parenthèse de bien-être :

1 soin thalasso au choix (parmi 1 pluie marine, 1 hydrorelax ou 1 bain hydromassant)

1 menu découverte au restaurant (entrée/plat/dessert - hors boissons)

l’accès au Spa Marin et à la salle cardio-training toute la journée

Valable pour une personne

Panier garni "Produit en Bretagne"

Le panier garni contient :

1 confit d’oignons (4 Saisons)

1 confiture Fraise de Bretagne (4 Saisons)

1 barquette galettes de Pleyben (Locmaria biscuits)

1 sablé bio oignons sarrasin (Locmaria biscuits)

1 rillette merlu (Hénaff)

1 confit foie cognac fine champagne (Hénaff)

1 café (Coïc)

1 miel (Manoir des abeilles)

1 tablette de chocolat (Grain de sail)

1 bière 75 cl (Coreff) qui pourra être la bière de Noël

1 secret de druides (La maison d’Armorine)

Croisière promenade sur l'Odet pour 2 personnes à bord des Vedettes de l'Odet

Laissez-vous enchanter par les couleurs de l’eau. Confortablement installés sur le pont supérieur ou dans le salon intérieur avec sa vue panoramique, laissez-vous guider au fil de l’Odet le temps d’une croisière promenade commentée par un guide passionné à bord des Vedettes de l’Odet.

Croisière Découverte de l'Archipel des Glenan pour 2 personnes à bord des Vedettes de l'Odet Embarquement imminent pour la Découverte de l’archipel des Glénan : la formule idéale pour apprécier les îles Glénan dans leur intégralité

Archipel des Glénan : Paradis en Bretagne

Parmi toutes les îles de Bretagne, bien que l’archipel des Glénan soit situé à seulement une heure de traversée du continent, les 22 îles et îlots assurent un dépaysement total. Escale libre sur l’île Saint Nicolas et découverte de l’archipel en croisière guidée

Panier garni Michel Chatillon, Chocolatier - Biscuitier à Pleyben

Contenu du panier garni :

1 sachet de pétales de Crêpes (galettes fines au sarrasin),

1 sachet de galettes fines enrobée chocolat noir,

1 sachet de guimauves assorties,

1 boîte de Cœur de Plougastel ( une ganache à la fraise de Plougastel surmontée d’une petite pate de fruit en forme en de cœur à la fraise de Plougastel),

1 sachet de d’orangette chocolat et baguette citron chocolat au lait,

1 sachet de rochers assortis.

Sortie en mer pour deux personnes de 1h30 en Rade de Brest avec la Compagnie Maritime de la Rade Le Brestoâ

Embarquez sur le Brestoâ !

La plus belle rade du monde et l’Aulne maritime vous tendent les bras. Découvrez les ports et les paysages grandioses, un cimetière singulier et des îles plurielles.

Validité : saison 2022 - avril à octobre hors juillet / août

Sortie PPVR en mer pour deux personnes avec la Compagnie de La Rade Le Brestoâ

Le PPVR ce sont quatre lettres qui claquent au vent et signifient : Pain, Pâté, Vin Rouge. Probablement le Must de la gastronomie Française ! Le Brestoâ a décidé de lui rendre hommage et de le mettre à son menu du midi. Le fameux pâté que nous vous servons provient du charcutier du Faou primé Gault&Millau. Mais le PPVR du Brestoâ, c’est encore plus que ça ! Vous pourrez également déguster nos huîtres de Keraliou (ou du melon pour celles et ceux qui n’aiment pas les huîtres), de la tomme des Monts d’Arrée...

Validité : saison 2022 - avril à octobre hors juillet / août

Coffret Bijou Lostmarch Arméria Design

Le collier et la bague Lostmarch sont livrés avec une boite cadeau pour sublimer vos proches.

Coffret Bijou Laouen Arméria Design

Ce coffret est composé du collier chaîne Girard le Homard avec un homard de 3cm et de son bracelet avec un mini homard. Les bijoux sont livrés dans une boîte cadeau

Arméria c'est la marque bretonne de bijoux dorés. Les bijoux sont imaginés et dessinés sur la Presqu'ile de Crozon

Notre raison d'être : Sublimer toutes les femmes avec leurs meilleurs souvenirs bretons. Chez Arméria nous avons à cœur de vous transmettre la richesse de notre patrimoine breton à travers nos bijoux.

Carte cadeau de 50 € La Grande RécréA utiliser dans le magasin de votre choix ou surlagranderecre.fr

La Grande Récré : jeux et jouets

Abonnement "Découverte" de 6 mois au Chasse-Marée (3 numéros)

Depuis 40 ans, Le Chasse-Marée parcourt toutes les mers du globe, à la rencontre des femmes et des hommes qui y vivent, en vivent, s’y inspirent, y respirent… Revue de référence que l’on conserve précieusement, Le Chasse-Marée, un bimestrielle de 132 pages qui vous permettra de découvrir encore plus la diversité du monde maritime. Ne manquez pas ce fabuleux voyage, abonnez-vous !

Bonnet Géronimo Lagadec

Paré à affronter l’hiver bien au chaud avec le bonnet Géronimo Lagadec de la plus improbable école de ski de ski, desservie par le téléphérique le plus célèbre de France : celui de Brest

La marque GERONIMO LAGADEC est née, un soir, à Brest, au cours d’un apéro entre copains où l’on parlait du futur achèvement des travaux de mise en service du 1er téléphérique urbain de France. Dans les esprits, très vite, téléphérique = montagne = station de ski = école de ski ! Les deux premiers visuels « Station Capucins – Altitude 36 m » et « École brestoise de ski » étaient nés….. "Quelques bières plus tard, décision est prise d’en faire des tee-shirts destinés à cette fine équipe et à son entourage… Mais surprise ! Face à une forte demande, nous avons du en produire beaucoup plus. Ces tee-shirts ont même été expédiés, depuis, au 4 coins de la planète (Californie, Polynésie, Afrique, Nouvelle-Zélande…). Ce que l’on a retenu de cette histoire ? Le grand sens de l’humour et de l’auto-dérision des Bretons, et des Brestois en particulier (mais y’a que les bretons qui ont le droit de se moquer des bretons…). Les sujets ne manquent pas à l’Ouest : la pluie, les faits divers locaux parfois ubuesques, le goût pour la fête… Et c’est ce que GERONIMO LAGADEC met en avant dans ses visuels. Ah oui, petit détail, mais non des moindres, puisque cela revêt une grande importance pour nous : les idées, graphistes, imprimeurs, webdesigners sont tous du coin (petite et grande banlieue de Brest)."

Puzzle de la carte de Bretagne Bannoù-heol

Une magnifique carte de la Bretagne dessinée par Jean-Yves André pour se familiariser avec la géographie et apprendre tout en s'amusant.

Avec le concours de l'Office public de la langue bretonne.

Boîte de jeu de société Bordier Finistère

Quoi de plus convivial que de se réunir autour d'un jeu de société entre amis ou en famille... Jeux de société grand public à l'échelle des départements bretons.

L'objectif est de s'amuser en famille ou entre amis en répondant à des questions diverses sur de multiples thèmes. L'idée étant de se détendre.. Questions amusantes, défis, charades, devinettes, mimes, questions de rapidité... Les jeux s'adressent à toute la famille

Chacun pour soi ou par équipes !

480 questions, devinettes, charades... & questions junior

360 questions photo

1 plateau de jeu, 1 dé, 4 pions

24 jetons «Trésor»

1 règle du jeu très simple

Jeu de société Bioviva "Climat Tic Tac"

Découvrez Climat Tic-Tac, un jeu familial pour chauffer l’ambiance, pas la planète !150 défis à relever pour lutter contre les effets du réchauffement climatique ! Dans Climat Tic-Tac, les joueurs s’allient afin de lutter contre le changement climatique. Ils tentent, tous ensemble, de faire les bons choix pour protéger les hommes et la planète et diminuer les émissions de CO2.

162 cartes

65 pions en bois

37 jetons

1 sachet de graines d’aulne

1 plateau de de jeu

1 livret de règles

Bourriche d'huîtres "Les Viviers de Keraliou" | Producteur à Plougastel-Daoulas

Les Huîtres de Keraliou sont pleines de charme et de caractère. Une belle coquille frisée plutôt ronde, allant du brun au doré, une chair bien dense avec beaucoup d'eau, une robe opalescente très claire. Charnue et ferme sous la dent, elle a beaucoup de corps. Mais elle a aussi de l'âme, avec ses saveurs corsées et franches, qui rappellent quelque peu les plates et qui en font une grande dame, harmonieuse et bien équilibrée. C’est sur plus de 100 hectares de parcs entre la rade Brest et la baie de Morlaix que sont élevées les huitres de Keraliou. Il faut entre 2 ans et demi et 3 ans pour obtenir un produit parfait. Le site de production des Huîtres de Keraliou se trouve à Pors Beach à Logonna Daoulas. C’est là que Jean Le Moal est installé depuis les années 80. La production atteint près de 500 tonnes et permet d’assurer la totalité de nos besoins en interne. Nous revendons aussi en brut aux autres opérateurs locaux. C’est le seul site de cette importance sur la rade et l’un des premiers en Finistère.

Plateau de fruits de mer pour 4 personnes "Les viviers de Keraliou" | Producteur à Plougastel-Daoulas

Par personne :

3 creuses n°3

3 plates Belo n°3

150 g de langoustines

100 g de crevettes roses

1/2 arraigné male

150 g Bigorneaux

3 palourdes

3 praires

Chocolats Mélinda à Plozévet - Fabrication artisanale (tablettes ou ballotins ou coffrets...)

Une passion et un plaisir de créer pour vous de délicieux chocolats afin de pouvoir contenter les gourmands ! Une fabrication artisanale et 100 % naturelle !

Entrez dans les coulisses d’un monde enrobé de chocolat et découvrez l’univers passionnant et mystérieux des Chocolats de MÉLINDA ! Dédiés à vos papilles, Les Chocolats de MÉLINDA sont fabriqués avec le plus grand soin ! Un savoir-faire artisanal mettant à l’honneur la qualité gustative et l’originalité du chocolat ! En provenance du monde entier, les fèves de cacao sont récoltées et transformées en matière première par la manufacture Cluizel ! Cette entreprise familiale française est l’ambassadrice du cacao depuis 1947 !

Engagée dans une démarche qualité « Ingrédients Nobles », Les pépites et les plaques des Chocolats de MÉLINDA sont tous garantis sans OGM, sans arômes ajoutés, sans matières grasse végétal autre que le beurre de cacao ! De quoi ravir les palais « Gourmands » toutes générations confondues !

Pass pour deux personnes Visite Océanopolis Brest

Des vacances de Noël à l’écoute de l’Océan ! Au travers de spectacles et d’ateliers pour petits et grands, Océanopolis vous invite à tendre l’oreille pour écouter l’Océan, mieux le comprendre, le protéger, et vibrer au son des percussions océanes.

Projet Cœlacanthe, un voyage sous-marin aux limites entre le réel et l’imaginaire. Craquements des glaciers, frottements des plaques tectoniques ou crissements des crevettes… Les musiciens du Projet Cœlacanthe vous proposent un détournement poétique et musical des données scientifiques. Ces notes et accords se mêlant aux instruments et aux voix chantées racontent le fond de l’océan… Mis en scène par Joëlle Nassiet, Lucile Pichereau, Vincent Rousselot, Xavier Normand, Julien Ouvrard et de la Compagnie Doucha.

Louise et l’Océan Du son de la mer avec le tambour-océan aux sons transformés par l’eau, du chant de la baleine aux sons des métaux modulés sur la timbale symphonique, sans oublier les multiples autres percussions du spectacle… Le jeune public se laissera bercer par la magie sonore et percevra l’infinie diversité de cette famille d’instruments. Mis en scène par Jean Pierlot, textes de Leigh Sauerwein, avec Anne-Laure Hulin et Georges Pennetier de la compagnie Les Z’allumés des arts.

Parents, tous à la sieste ! Rêveries musicales pour petites et grandes oreilles… Et si on inversait les rôles ? Magali Robergeau propose ici aux enfants d’endormir leurs parents en jouant eux-mêmes une sieste musicale. Quelques consignes de jeu sont transmises aux enfants et c’est parti pour une improvisation dirigée à destination du bien-être des parents ! Proposé par la Compagnie Ô Bruit Doux.

Contemplation S’arrêter et prendre un peu de temps... L’aventure vous tente ? Installés au milieu du pavillon tropical, deux musiciens improvisateurs vont s’accorder en direct aux mouvements aquatiques des espèces du bassin afin d’être pleinement à l’écoute de leurs présences, et vous inviter à la contemplation. Proposé par la Compagnie Ô Bruit Doux avec Magali Robergeau et Quentin Lamerand.

Panier garni "Noël à Trévarez"

1 sachet chocolats de Noël CHATILLON CHOCOLATIER PLEYBEN

1 sachet de thé de Noël L'ILÔT THÉ Plounéour-Ménez

1 sauté de porc au cidre FERME SAINTE CECILE Briec de l'odet

1 pâté lardons fumés persil SECRETS DE FAMILLE Chateauneuf du Faou

1 mug du Domaine de Trévarez IMAGINE DESIGN PLOMELIN

1 pot de miel de Trévarez EPCC CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE St Goazec

Noël à Trévarez fait son grand retour ! Après le succès de l’édition 2019 empruntant à l’univers des mille et une nuit et après le renoncement imposé par la crise sanitaire en 2020, l’événement revient sur le devant de la scène avec Pinoc’h de Trévarez, une histoire librement inspirée de l’œuvre de Carlo Collodi, Pinocchio. L'artiste Dominique Richard, avec la complicité des Allumeurs d'images de Spectaculaires, nous fait découvrir les aventures extraordinaires de cette marionnette imaginée par Fanch Gépétao, sabotier de Saint-Goazec... Au rythme d'un parcours artistique scénographié au rez de chaussée des anciennes écuries, d'une déambulation dans les allées du parc, depuis les écuries jusqu'au château en passant près de l'ancien potager, les visiteurs sont invités à voyager dans l’univers de la célèbre marionnette. Noël à Trévarez, un événement incontournable du Finistère qui avait rassemblé 82 000 visiteurs en 2019 !

Des animations Avant ou après la visite de l'exposition, deux ateliers en famille sont proposés pour se raconter encore et encore les aventures de Pinoc'h de retour chez soi...

Compte tenu du contexte sanitaire et du succès grandissant de son événement phare, le Domaine de Trévarez fait le choix de revoir ses conditions d'accueil à la fois pour préserver l'expérience de visite mais aussi pour fluidifier l'accès à l'événement avec notamment une réservation en ligne obligatoire sur cdp29

Une foire aux questions est également disponible sur le site internet pour toutes les questions des visiteurs liés à l’événement

Jeu Le Petit Bridge

La Fédération Française de Bridge a créé un jeu de cartes pour les enfants pour apprendre à compter et à raisonner de manière ludique dès l'âge de 6 ans. Le Petit Bridge est un jeu de cartes dérivé du Bridge ou des animaux, des fruits, des légumes, des objets de la vie quotidienne remplacent les traditionnelles piques, cœurs, carreaux et trèfles. Il permet dès le plus jeune âge de se familiariser avec des notions de mathématiques. Autant pédagogique que ludique, il aide également à apprendre les règles de base du bridge très rapidement et incite à l’amusement en famille.

Bière Sant Erwann Brassin d'Hiver de la Brasserie de Bretagne

A consommer avec modération ! Un éveil et la belle promesse (tenue) d’une dégustation de connaisseurs. C’est dans un verre à bords larges que s’épanouissent pleinement ses arômes de céréales grillées et de malt. Sous une lumière tamisée, sa mousse fine révèle les couleurs d’un nectar de tempérament qui ne laisse pas indifférent. La petite histoire : élaborée et brassée pour la première fois en 2003 à l’occasion de l’anniversaire des 700 ans du Saint-patron des bretons : Sant Erwann.