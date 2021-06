Du 14 au 18/06/21, 1 séjour au Puy du Fou à gagner ! Cap ou pas Cap ?

L'histoire n'attend que vous ! Bien plus qu'un Parc d'attraction traditionnel, le Puy du Fou a été élu meilleur parc d'attraction du monde ! Le Puy du Fou propose des spectacles grandioses et des hôtels insolites qui vous propulsent à travers les siècles. Le lieu idéal pour un séjour en famille !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 18/06/21 avec 1 séjour Puy du Fou de 2 jours pour 4 personnes comprenant 1 nuit à Hôtel La Citadelle en demi-pension, les petits déjeuners et dîners dans le restaurant « L’Ecuyer Tranchant » et les accès au spectacle Les Noces de Feu à gagner !

Puy du Fou | Les Noces de Feu

Le séjour 2 jours/ 1 nuit pour 4 personnes en période verte :

2 jours au Puy du Fou, 1 nuit (1 chambre) à « La Citadelle »

les petits déjeuners et dîners à l'Ecuyer Tranchant

l’accès au spectacle nocturne "Les Noces de Feu"

4 Pass Emotion (accès et placement privilégiés aux spectacles)

Hôtel La Citadelle - Puy du Fou

Après une année 2020 hors normes, cap sur 2021 !

Malgré la crise sanitaire qui a secoué le monde entier et une saison réduite, le Puy du Fou maintient des performances honorables et reste salué pour son excellence. Classé n°1 en Europe et n°2 dans le monde par TripAdvisor*, le Puy du Fou reste également n°1 des enseignes françaises selon l’enquête Capital/Statita (Novembre 2020). *Classement Traveler Choice 2020 Ce modèle artistique unique fait rêver toutes les générations, en proposant un voyage dans le temps spectaculaire, entre Histoire et Légende. Le Puy du Fou, qui exporte désormais ce modèle à l’international, doit sa réussite à trois piliers essentiels : une forte puissance émotionnelle, une excellence artistique et une démesure sans limites dans ses créations. Une féerie nocturne primée et Jean de La Fontaine seront au cœur de la saison 2021 ! Le romantisme reste à l’honneur en 2021. Fort de ses titres de « Meilleur Spectacle de l’Année » et des « Meilleures Innovations Technologique »*, le spectacle nocturne « Les Noces de Feu » continuera d’éblouir les visiteurs. Visiteurs qui pourront séjourner sous les ors du Roi Soleil au cœur du 6 ème hôtel du Puy du Fou, « Le Grand Siècle », également récompensé cette année*.

* Récompenses Park World Excellence Award 2020

Les Noces de Feu - Puy du Fou - Alain Monéger

En 2021, pour célébrer le 400ème anniversaire de Jean de La Fontaine, le Puy du Fou enrichit son « Monde Imaginaire » avec de nouvelles fables

Le « Monde Imaginaire de La Fontaine » et son jardin arboré aux milles surprises donnera vie à une quinzaine de fables éternelles ou oubliées. L’année d’un nouveau développement international ! 2021 sera aussi l’année de l’Espagne ! Moins de 2 ans après l’ouverture de son grand spectacle nocturne « El Sueño de Toledo », Puy du Fou España s’agrandit avec l’ouverture d’un nouveau monde de 30 hectares aux portes de Tolède, à moins d’une heure de Madrid. Dès le 27 mars 2021, les visiteurs de Puy du Fou España pourront voyager dans le temps pour revivre les grandes heures de l’Histoire de l’Espagne et ses plus célèbres légendes au travers de 4 grands spectacles grandioses à la mise en scène époustouflante, représentatifs des savoir-faire du Puy du Fou.

♦ Informations pratiques Puy du Fou♦ → Ouverture : le jeudi 10 juin 021 → Fermeture : le dimanche 7 novembre 2021