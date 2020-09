Du 14 au 18/09/20, 1 Séjour "Escapade dans le Kreiz Breizh" à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Vous vous détendrez en découvrant la paix et l’harmonie de la nature en chambre d'hôtes à la ferme Mellon à Plouguernével. La ferme est nichée au cœur de notre belle Bretagne dans une petite exploitation agricole et vous prendrez vos repas au Bistrot Qui Coz à Rostrenen... A vous de jouer !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 18/09/20 avec 1 Séjour pour deux personnes "Escapade dans le Kreiz Breizh en chambre d'hôtes à la Ferme Mellon à Plouguernével & repas au Restaurant Le Bistrot Qui Coz à Rostrenen" à gagner en partenariat avec l'Office de Tourisme du Kreiz Breizh !

Ferme Mellon à Plouguernével

Escapade dans le Kreiz Breizh

L’Office de Tourisme du Kreiz Breizh vous offre une parenthèse de nature et de charme, au cœur de la Bretagne. Profitez d’un séjour à deux, pour une découverte du Kreiz Breizh et de sa gastronomie.

Vous séjournerez en chambre d’hôte à la ferme Mellon, nichée dans la nature verdoyante de Plouguernével. Proche du canal de Nantes à Brest, le lieu est idéal pour se ressourcer et randonner au sein d’un écrin bucolique. Silke et Jörg Hansen, les propriétaires, propose en outre des massages bien-être en complément.

Vous serez également invités à déguster la cuisine du chef Guillaume Ollivaux, au restaurant Le Bistrot Qui Coz. Une cuisine contemporaine aux bons petits plats raffinés, une ambiance chaleureuse et surtout des produits issus du terroir breton composent la bonne recette de ce resto-bistrot.

Le séjour 2 jours / 1 nuit pour deux personnes comprend :

Une nuit en chambre d’hôtes à la ferme Mellon, à Plouguernével.

Les petits déjeuners

Les repas bistronomique au Bistrot Qui Coz, à Rostrenen

Proposition de balades et de visites en fonction de la période de séjour

Validité : jusque fin 2020

LA FERME Se détendre en redécouvrant la paix et l’harmonie de la nature La ferme Mellon est nichée au cœur de notre belle Bretagne. Dans cette petite exploitation agricole de plus de cinq hectares, légumes et herbes sont cultivés selon les directives de la production biologique. En outre, moutons, porcs et volailles y sont élevés en extensif. La Ferme Mellon est située sur la commune de Plouguernével, entre les grandes villes de Brest à l’Ouest et de Rennes à l’Est (environ 120 km chacune). La mer est à environ 60 km, au Sud comme au Nord. Les maisons sont situées en bordure du petit hameau de Kergus qui compte 14 habitants, à 220 m d’altitude, dans les « Montagnes Noires ». À environ 4 km se trouve le village de Rostrenen, qui compte environ 4 000 habitants et offre toutes les commodités (commerces, restaurants, médecins, écoles). L’aéroport le plus proche se trouve à Rennes ou à Brest.

Informations sur le COVID-19 ! "Comme notre maison d'hôtes (2 chambres double, 1 chambre simple) n'a qu'une salle de bain commune, nous sommes obligés de louer la maison uniquement à des personnes venant d'un seul et même ménage. La Cabane en bois et la Maison de la Sorcière peuvent être réservées comme d'habitude. Nous travaillons actuellement à l'élargissement de notre offre en conformité avec les nouvelles directives"

Le Bistrot Qui Coz à Rostrenen Lorsque deux passionnés de cuisine se rencontrent, le résultat est forcément séduisant. Le décor comme l'assiette sont peaufinés, avec un souci du détail qui en dit long sur l'amour que les propriétaires portent à leur métier. Guillaume Ollivaux maîtrise l'art de sublimer les saveurs classiques du terroir. Le secret de cette réussite : des produits frais, de qualité, locaux, bio le plus souvent, de saison systématiquement, qu'il cuisine avec sa touche d'originalité. Le résultat est une cuisine maison très originale et raffinée. La carte change à chaque saison. Vous apprécierez également le cadre à la fois cosy et décontracté du lieu et l'accueil très sympathique de Meggy, la compagne de Guillaume. Forte de son expérience et de sa mention complémentaire en sommellerie, elle vous dispensera de bons conseils sur les vins, servis ici à la bouteille mais aussi au verre et en carafe. L'avis du P'tit Futé