Du 14 au 18/10, 1 Séjour à Plonévez-Porzay à gagner en partenariat avec le Salon des Artisans Châteaulin les 19 & 20/10

Niché dans un écrin de verdure, à 150 mètres de la plage de la plage de Sainte Anne la Palud et du GR 34, l'Hôtel Relais de Trefeuntec vous accueille dans un cadre paisible et familial. Situé entre la Presqu'Ile de Crozon et la Pointe du Raz et à proximité de Locronan, Douarnenez et Quimper...

Chateaulin, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 18/10/19 avec 1 Séjour à l'Hôtel Relais de Trefeuntec à Plonévez-Porzay à gagner en partenariat avec le Salon des Artisans de Châteaulin les 19 & 20/10/19 !

Le séjour pour deux personnes comprend :

Hôtel Relais de Trefeuntec à Plonévez-Porzay | Situation

HOTEL RELAIS DE TREFEUNTEC A PLONEVEZ-PORZAY Niché dans un écrin de verdure, à 150 mètres de la plage de la plage de Sainte Anne la Palud et du GR 34, l'Hôtel Relais de Trefeuntec vous accueille dans un cadre paisible et familial. Situé entre la Presqu'Ile de Crozon et la Pointe du Raz et à proximité de Locronan, Douarnenez et Quimper, c'est l'emplacement idéal pour visiter le Finistère.

Crêperie Au soleil breton à Saint-Nic

CREPERIE AU SOLEIL BRETON A SAINT-NIC Situé à Pentrez, magnifique plage de la commune de Saint Nic, l'établissement Au Soleil Breton : Crêperie - Epicerie produits locaux, vous offre une initiation à la confection des crêpes et galettes bretonnes accompagnée d'un repas pour deux personnes.

Crêperie de l'Enclos à Pleyben

CREPERIE DE L’ENCLOS A PLEYBEN Afin de satisfaire au mieux les goûts et les appétits de chacun, la carte de la Crêperie de l’Enclos comporte un large choix de crêpes de blé noir et de froment, des plus traditionnelles aux plus raffinées, ainsi que des burgers maison, des tartines et des salades.

Salon des Artisans à Châteaulin les 19 & 20/10/19

SALON DES ARTISANS : DES SAVOIR-FAIRE, DES SAVEURS, DES RENCONTRES...

La deuxième édition du salon des artisans de Châteaulin se tiendra les samedi 19 et dimanche 20 octobre à l’espace Coatigrac’h de Châteaulin, de 10h à 18h sur les deux jours. Venez à la rencontre des artisans de la région de Pleyben, de Châteaulin et du Porzay et découvrez leurs savoir-faire. Vous trouverez tout pour votre projet maison, jardin... ou tout simplement pour passer un bon moment famille, en profitant des animations gratuites. C’est aussi l’occasion de faire naître des vocations et de s’informer de l’offre en formation professionnelle du secteur. Et quand l’artisanat se conjugue avec l’art, les sens des petits comme des grands sont en éveil... On peut s’y essayer, s’y exercer en participant aux ateliers ! Entrée gratuite. Possibilité de restauration sur place.