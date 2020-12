Du 14 au 18/12/20, 1 Séjour dans les Côtes d'Armor offert par l'Office de Tourisme Falaises d'Armor ! Cap ?

Dans les Côtes d’Armor, entre les plus hautes falaises de Bretagne et la charmante Petite Cité de Caractère de Châtelaudren, l’Office de Tourisme Falaises d’Armor est heureux de vous offrir un court séjour intense et ressourçant...

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 18/12/20 avec 1 Séjour pour deux personnes dans les Côtes d'Armor offert par l'Office de Tourisme Falaises d'Armor à gagner !

Avant ou après une bonne nuit dans une chambre agréable, en partenariat avec le Centre Nautique de Bréhec à Plouha, l’Office de Tourisme Falaises d’Armor mettra à votre disposition des kayaks de mer pour une balade côtière dans le bel écrin vertigineux de ses falaises préservées, balade clôturée par un délicieux goûter qui vous sera offert pour vous réconforter

Dans les Côtes d’Armor, entre les plus hautes falaises de Bretagne et la charmante Petite Cité de Caractère de Châtelaudren, L’Office de Tourisme Falaises d’Armor est heureux de vous offrir un court séjour intense et ressourçant pour deux personnes :

1 nuitée à La Récréation - Maison d'Hôtes et Gîtes à Châtelaudren | Validité : du 1er Janvier 2021 au 30 avril 2021

1 location "Goûter bistr'eau-nomique" kayak / goûter au Centre Nautique de Bréhec à Plouha | Validité : à partir des vacances de Pâques 2021 jusqu'au 30 septembre 2021

Tout d’abord, au cœur de la Petite Cité de Caractère de Châtelaudren, entre terre et mer, Youmna et Anthony vous accueilleront pour une nuit dans leur hébergement insolite, la Récréation, ancienne école du 19ème siècle totalement réaménagée. Votre séjour y sera la promesse d’une expérience hors du temps et d’un retour en enfance dans chaque coin et recoin de cette bâtisse typiquement bretonne, chaleureuse et riche de son histoire de l’école d’antan. A votre réveil, vous partagerez un moment de convivialité autour d’une belle table d’hôtes pour un petit-déjeuner dont les produits locaux vous mettront l’eau à la bouche.

Le Centre Nautique de Bréhec à Plouha

Le Centre Nautique de Bréhec, c’est votre interlocuteur privilégié pour toutes vos envies d’aventure en mer en dériveur, catamaran, kayak ou encore paddle, quel que soit son niveau. Ses conseillers avisés se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos envies de mer, en toute sécurité, sur un plan d’eau d’une beauté incomparable.

BON CADEAU OFFERT : 1 location "goûter bistr'eau-nomique" est une location de kayaks (biplace ou monoplace) de 3 heures (13H45/16H45 ou 14H15/17H15) durant laquelle on goûte au plaisir de naviguer au pied des falaises jusqu'à une petite plage (ou une petite crique, selon la marée et les conditions météo), où l'on pourra faire une petite pause avant le retour en prenant un goûter.

Le « Point Location Spot Nautique » est ouvert les Mercredis et Samedis Après-midi (de 13H30 à 17H30). Les réservations pour le Spot Nautique se font de préférence 24 H minimum à l'avance

Les falaises de Plouha sont les plus hautes falaises de Bretagne ! Perchées à 104 mètres au-dessus de la mer et des plages, un lieu incontournable en Bretagne pour les randonneurs avec ses 14 kms de sentier côtier balisés surplombant la baie de Saint-Brieuc, de Paimpol au Cap Fréhel. Un chemin escarpé et sauvage marqué par l’histoire de la grande pêche ou les hauts faits de résistance du Réseau Shelburn.

Sur le chemin, l’insolite port sur pieux de Gwin Zegal, l’un des derniers ports de ce type encore en activité. De même, la chapelle médiévale de Kermaria an Iskit, avec sa danse macabre dont peu d’exemples existent en Europe.

Plus loin dans les terres, le viaduc de Blanchardeau, à Lanvollon, mérite aussi qu’on s’y arrête. Une belle réalisation de l’ingénieur Harel de La Noé surplombant le Leff, rivière à truites réputée pour être l’une des plus belles du département.

A Châtelaudren-Plouagat, Petite cité de Caractère, les rues demeurées intactes depuis des centaines d’années mènent jusqu’au Petit Echo de la Mode, ancienne imprimerie devenue pôle culturel à dimension régionale et qui accueillent tout au long de l’année des concerts, spectacles et expositions. A quelques pas de l’étang du Minihy qui offre de jolies balades en famille et une belle halte pour les camping caristes et campeurs, l’étonnante chapelle Notre-Dame du Tertre ou chapelle rouge, joyau du 15ème siècle aux splendides plafonds polychromes.

Plus au sud du territoire dans le beau massif forestier départemental d’Avaugour-Bois Meur. A nouveau plus de 40 kms de sentiers de randonnée y permettent de s’imprégner d’une nature riche d’espèces végétales, d’oiseaux, d’amphibiens et autres reptiles.

Au-delà des rendez-vous festifs comme Le Dimanche en Forêt, Les Mardis au Clair de Lune ou encore le Week-end Mer, Froid et Bien être, ce territoire préservé et authentique offre un terrain de jeu incomparable pour une activité physique variée et originale, quel que soit son niveau. Entre le coasteering (notre canyoning breton), la nage hivernale, le vélo, le trail, le nautisme, le parapente ou bien d’autres pratiques, le choix ne manque pas pour nager, grimper, sauter et explorer, en autonomie ou accompagné par les animateurs de l’Office de Tourisme.

Bienvenue en Falaises d’Armor !

