Du 14 au 20/06, des bons d'achat de 50 € chez les Artisans Bouchers Charcutiers du Finistère à gagner !

Toutes les occasions sont bonnes pour se réunir autour d’une bonne viande et en ce mois de juin avec l’arrivée du soleil, la fête des pères et la fête de la musique, rien de tel qu’un bon barbecue pour passer une bonne soirée conviviale en plein air, en famille ou entre amis !

France Bleu Breizh Izel et la Fédération des Artisans Bouchers Charcutiers du Finistère vous offrent des bons d'achat d'une valeur de 50 € à valoir chez l'un des adhérents de votre choix. A vous de jouer !

La Fédération Départementale de la Boucherie et de la Boucherie Charcuterie Traiteur du Finistère a été fondée en 1945. Cette organisation Professionnelle Départementale au service des artisans bouchers, s'attache à mener des actions collectives valorisant la profession représenter et défendre le métier auprès des Pouvoirs Publics.

Ce sont 98 % des artisans bouchers du Finistère qui aujourd’hui sont représentés par deux présidents, Sylvie Gourvil bouchère à Lanmeur et Patrick Tanguy boucher à Trégunc couvrant ainsi l’ensemble du territoire finistérien

Toutes les occasions sont bonnes pour se réunir autour d’une bonne viande mais en ce mois de juin et l’arrivée du soleil, la fête des pères et la fête de la musique : trois bonnes raisons supplémentaires ! Les braises qui crépitent, la bonne odeur de fumée qui s’en échappe et fait saliver vos voisins, la viande qui grille, rien de tel qu’un bon BBC pour passer une bonne soirée conviviale en plein air en famille ou entre amis

A cette occasion la fédération des bouchers finistériens est heureuse de vous offrir des bons d’achat de 50€ à valoir chez l'artisan boucher de votre choix

La liste des adhérents du Finistère ici