Du 14 au 20 novembre encore de chouettes cadeaux vous attendent !

Cette semaine nous vous offrons :

Des invitations pour la pièce de théâtre Betty, mercredi 16 novembre au théâtre Gaston Bernard de Chatillon-sur-Seine à 20h

Des invitations pour le spectacle Le Cas Pucine , un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un moment fort en émotions vendredi 18 novembre au Cèdre de Chenôve à 20h

Des invitations pour le spectacle musical Miraculous, pour le plus grand bonheur de tous, les personnages du phénomène mondial Miraculous : Ladybug et Chat Noir prennent vie dans un spectacle musical exceptionnel. samedi 19 novembre au Zénith de Dijon à 17h

Des invitations pour l'opéra Stiffelio, musique de Giuseppe Verdi mardi 22 novembre à l'Auditorium de Dijon à 20h

Des invitations pour le spectacle Era, spectacle hors du commun, véritable voyage musical hors du temps, porté par son créateur Eric Levi et ses 40 chanteurs et musiciens. jeudi 24 novembre au Zénith de Dijon à 20h

Des invitations pour le concert de Fishbach, musicienne qui marqua les Victoires de la musique en 2018, elle nous entraîne dans la forêt de son nouveau disque "Avec les yeux" jeudi 24 novembre à la Vapeur à 20h30

Des invitations pour la pièce "Réflexion sur la question juive" l ’auteur fouille la pluralité de la question juive, démonte les mécanismes au cœur de tous racismes et permet d’étayer la pensée citoyenne de chacun, jeudi 24 novembre au théâtre Gaston Bernard de Chatillon-sur-Seine à 20h

Des invitations pour le spectacle "Téléphone-moi" un récit plus intime de personnages fragiles, abîmés par la vie, qui cherchent à résoudre les énigmes de leur enfance. vendredi 25 novembre salle de spectacle l'Ecrin de Talant à 20h

Des invitations pour le concert de Gauvain Sers samedi 26 novembre à la commanderie à Dole à 20h30

Des invitations pour le concert des Chœurs de France "Générations Goldman" c'est complet ! samedi 26 novembre à l'Ogive de Chevigny-Saint-Sauveur à 20h30 et dimanche 27 novembre à 15h30

Des invitations pour le concert d'Amir mercredi 30 novembre au Zénith de Dijon à 20h

Dans côté saveurs, proposez une recette ou une astuce et repartez avec vos invitations et votre panier gourmand à l'occasion de la Foire aux produits régionaux samedi 19 et dimanche 20 novembre salle l'écrin de Talant

Entre 11h et 12h dans le jeu en Meurette, tentez votre chance et repartez avec un cuiseur à soupes , des invitations pour le concert d'Amir , un bon d'achat de 50€ Shop in Dijon , un cuiseur vapeur ...

Mais aussi des écouteurs zipper , des porte-clés , des mug, des écharpes, aux couleurs du DFCO et des ballons France Bleu

Restez à l’écoute et tentez votre chance au 03 80 42 15 15