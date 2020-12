Du 14 au 27/12, avec la Roue de Noël de France Bleu Breizh Izel gagnez plein de cadeaux à mettre sous le sapin

Vous aurez peut-être la chance de gagner l'un des nombreux cadeaux offerts dans la Roue de Noël avec la complicité des partenaires France Bleu Breizh Izel :

Les viviers de Keraliou | Plougastel Daoulas

Des bourriches d'huîtres et des plateaux de fruits de mer pour 4 personnes "Les viviers de Keraliou" | Producteur à Plougastel-Daoulas

Par personne dans le plateau de fruits de mer :

3 creuses n°3

3 plates Belo n°3

150 g de langoustines

100 g de crevettes roses

1/2 arraigné male

150 g Bigorneaux

3 palourdes

3 praires

Les Huîtres de Keraliou sont pleines de charme et de caractère. Une belle coquille frisée plutôt ronde, allant du brun au doré, une chair bien dense avec beaucoup d'eau, une robe opalescente très claire. Charnue et ferme sous la dent, elle a beaucoup de corps. Mais elle a aussi de l'âme, avec ses saveurs corsées et franches, qui rappellent quelque peu les plates et qui en font une grande dame, harmonieuse et bien équilibrée. C’est sur plus de 100 hectares de parcs entre la rade Brest et la baie de Morlaix que sont élevées les huitres de Keraliou. Il faut entre 2 ans et demi et 3 ans pour obtenir un produit parfait. Le site de production des Huîtres de Keraliou se trouve à Pors Beach à Logonna Daoulas. C’est là que Jean Le Moal est installé depuis les années 80. La production atteint près de 500 tonnes et permet d’assurer la totalité de nos besoins en interne. Nous revendons aussi en brut aux autres opérateurs locaux. C’est le seul site de cette importance sur la rade et l’un des premiers en Finistère.

Croisière Promenade sur l'Odet pour 2 adultes avec les Vedettes de l'Odet Laissez-vous enchanter par les couleurs de l’eau. Confortablement installé sur le pont supérieur ou dans le salon intérieur avec sa vue panoramique, laissez-vous guider au fil de l’Odet le temps d’une croisière promenade commentée par un guide passionné à bord des Vedettes de l’Odet

Croisière Evasion aux îles Glénan pour 2 personnes avec les Vedettes de l'Odet Embarquez à bord des Vedettes de l’Odet pour rejoindre les magnifiques îles de l’archipel des Glénan. Situées en Bretagne sud au large de Concarneau, à une dizaine de milles nautique du continent, les îles Glénan offrent un spectacle féerique. Sable blanc, eaux turquoises, mirages d’oiseaux de mer...

Coffret Plaisirs Valdys - Thalasso.com

Coffret cadeau Plaisirs chez Valdys Resort Hôtel Thalasso & Spa

Un coffret cadeau d’exception qui allie détente & saveurs !

Au programme :

1 soin thalasso au choix pour une relaxation intense (pluie marine, hydrorelax ou bain hydromassant)

1 menu découverte au restaurant (entrée, plat, dessert – hors boissons)

l’accès au Spa Marin toute la journée : plongez dans une piscine d'eau de mer chauffée à 31° avec jets massants sous-marins, geysers et cols de cygne. Prélassez-vous au hammam, au sauna ou au jacuzzi. Profitez de l’espace solarium ou de la salle de repos pour vous relaxer

l’accès à la salle cardio-training ultra-équipée toute la journée

Coffret cadeau valable dans les 4 centres thalasso du groupe Valdys Resort Hôtel Thalasso & Spa* (Roscoff – Douarnenez – Pornichet- Baie de La Baule – Saint-Jean-de-Monts). *A noter que pour le moment, tous nos centres sont fermés en raison des consignes gouvernementales.

Magazine chasse-marée

Abonnement "découverte" au Magazine Chasse Marée (3 numéros) Le Chasse-Marée vient de lancer une nouvelle formule... En plus des sujets qui ont fait son succès depuis quarante ans - autour des métiers, de l’histoire, du patrimoine, des navires, des arts, des techniques -, de nouvelles thématiques comme les sciences, l’écologie et l’environnement font leur entrée dans la revue. Des nouveaux rendez-vous : interview, chronique littéraire de Jean-Louis Ezine.132 pages, 6 numéros par an. Une revue aux articles longs, de qualité, illustration riche.

Famille presque zéro déchet - Bioviva

Jeu de société Bioviva "Famille presque zéro déchet"Dans Famille (presque) Zéro Déchet – Ze Jeu votre mission, si vous l’acceptez, est de devenir des Héros du Zéro ! Famille (presque) Zéro Déchet – Ze Jeu permet de découvrir les bonnes pratiques et d’entamer la démarche (presque) Zéro Déchet, pas à pas, en famille. Saurez-vous éviter les pièges et adopter les bons réflexes Zéro Déchet ? Au travers 3 épreuves drôles et décalées (défis, questions-réponses et aléas), ...

Défis Nature - Grand jeu Dinosaures - Bioviva

Jeu de société Bioviva "Défis Nature - Grand jeu Dinosaures" Avec Défis Nature – Grand Jeu Dinosaures, partez à la découverte des dinosaures au rythme de la dérive des continents et de la chute d’une météorite géante. Avec Défis Nature - Grand jeu Dinosaures, les enfants partent à la rencontre des animaux l

Défi Nature Escape - Opération camouflage - Bioviva

Jeu de société Bioviva "Défi Nature Escape - Opération camouflage" Deux enquêtes à résoudre grâce aux cartes Défis Nature incluses. Pour y arriver, tu devras étudier les cartes dans leurs moindres détails pour y trouver des indices, des similitudes, des infos étonnantes et t’en servir pour résoudre les énigmes ! Dans l’enquête « D'étranges points communs », les joueurs ont pour mission de retrouver un animal très habile pour se camoufler. Découvert par un grand scientifique, ...

Les artisans du goût | La Charcuterie Gourmande

Bon d'achat "La Charcuterie Gourmande" d'une valeur de 30€ valable dans toutes les boutiques de l'association L'association La Charcuterie Gourmande a été créée en 1986. Les membres, tous charcutiers-traiteurs confirmés, ont en commun un savoir-faire et une gamme de produits de qualité. Le respect mutuel et la démocratie sont les valeurs fondatrices de l'association. Ils cultivent l'authenticité des produits du terroir, le respect de la tradition et des qualités innovatrices permettant d'offrir une gamme de produits et de réalisations riches et savoureuses. Validité du bon : 31 décembre 2020

Liste charcuteries : Maison Millour à Quimper, Au Saint-Antoine à Brest, Les Saveurs Paysannes à Querrien-Lanester, Maison Derrien à Plouigneau, Maison Guiziou à Plonévez-du-Faou, Maison Le Grand à Plonévez-Porzay, Maison Le Toux à Châteaulin, Maison Marc à Le Conquet, Maison Potiron à Lesneven, Maison Ravalec à Bénodet, Pont l'Abbé et Quimper