Du 15 au 19/03/21, 1 Breizhbox® Orange à gagner avec le Festival de Films Pêcheurs du Monde à Lorient ! Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 19/03/21 avec 1 BREIZHBOX® ORANGE à gagner en partenariat avec le Festival de Films Pêcheurs du Monde à Lorient du 22 au 28/03/21 !

Breizhbox® : Plus de 270 week-ends et courts séjours

Pour découvrir la destination Lorient Bretagne Sud dans ce qu'il a de plus riche et de plus divers, Lorient Bretagne Sud Tourisme a imaginé et créé la Breizhbox®, 4 coffrets à des prix distincts et proposant plus de 270 week-ends et courts séjours.

Depuis 10 ans, plus de 21 500 personnes sont venues apprécier les atouts touristiques de Lorient Bretagne Sud grâce à la Breizhbox. Alors pourquoi pas vous ?!

Breizhbox® Orange

84 formules week-ends et courts séjours possibles avec nuit + petits déjeuners, activités, restauration pour découvrir une destination touristique à choisir dans la Breizhbox® Orange Lorient Bretagne Sud.

13è édition du Festival de films Pêcheurs du Monde à Lorient du 22 au 28/03/21 :

LE FESTIVAL SE RÉINVENTE EN 2021

Sans horizon dégagé pour un festival en présentiel en mars, l’équipe se mobilise pour que la 13e édition existe. De mars à septembre, le festival de films Pêcheurs du Monde proposera régulièrement des rendez-vous en présentiel et distanciel.

Plus que jamais, il est important de revitaliser la vie culturelle. Par ses nouvelles actions, le Festival continuera à nourrir la réflexion sur les océans, sur les liens de l’homme à la Nature et à défendre un point de vue différent sur la pêche dans le monde.

LES TROIS TEMPS FORTS:

• En présentiel, en Mars/Avril, les passerelles jeunes : Le festival maintient ses actions culturelles en milieu scolaire avec rencontres et projections dans les collèges, lycées et universités.

• En distanciel, du 22 mars au 5 avril : 21 films de la« Sélection officielle» 2021 sera proposée sur la plate-forme KuB, le web média breton, avec possibilité de voter pour le Prix du Public >> En ligne sur KuB, KulturBretagne

• En présentiel, du 20 au 26 septembre, à Lorient et pays de Lorient : cet itinéraire bis se clôturera par les Reflets de la 13e édition : escales en pays de Lorient, projections de films lauréats, rencontres avec les réalisateurs …

PÊCHER ET SAUVER LES OCÉANS

Ouvert autant sur le local que sur les ailleurs, le Festival interroge sur l’avenir des océans et des pêcheurs, sur les défis du XXIe siècle à relever et propose de changer de perspectives

39 films de 20 nationalités : Bretagne Iran, Émirats Arabes Unis, Irlande, Allemagne …

La pêche et la pollution, l’accaparement des mers et la protection des ressources, le Brexit, la place des femmes dans la pêche sont les fils directeurs de cette Sélection officielle 2021.

Le Festival, c’est aussi le partage d’un patrimoine cinématographique. Celui de deux monstres sacrés du cinéma, Visconti et Orson Welles, mais aussi celui des pêcheurs bretons avec « Septembre 1930 : thoniers dans la tempête » de Alain Pichon.