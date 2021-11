Du 15 au 19 novembre 2021, gagnez une nuit à La Ferme Saint Siméon, hôtel 5 étoiles

Hôtel 5 étoiles

Dans le Calvados sur les hauteurs de Honfleur, La Ferme Saint Siméon est un luxueux hôtel 5 étoiles. Une magnifique auberge du XVIIème siècle qui a vu passer les plus grands peintres : Eugène Boudin, Charles Baudelaire et Claude Monet. Vous trouverez dans le bâtiment principal, le bar et le restaurant ; le Pavillon du XVIIème siècle, avec ses colombages et ses escaliers de bois donnant sur les jardins.

Le séjour à gagner sur France Bleu Normandie

Une nuit en chambre double.

Petits-déjeuners.

Dîner au restaurant gastronomique avec le menu Impressions Marines (hors boissons, valable du 02/11/21 au 07/04/2022 du dimanche au jeudi, hors vacances scolaires zone C et jours fériés).

Jouez avec nous à la Boîte à Sons, du lundi au vendredi entre 11h00 et 12h00 en nous appelant au 02 31 44 48 44.

La Ferme Saint Siméon : hôtel, restaurant et spa - fermesaintsimeon.fr

De nouvelles chambres

Découvrez les nouvelles chambres rénovées du bâtiment "Le Pressoir". Certaines donnent sur les beaux jardins, d'autres surplombent l'estuaire de la Seine et ses douces lumières. À terme, elles seront toutes équipées de douches avec fonction hammam et, pour certaines, de baignoire balnéo en plus.

Forfaits de Noël et Nouvel An

Pour fêter la fin d'année, La Ferme Saint-Siméon propose des forfaits de Noël et de Nouvel an, en demi-pension : repas dans les restaurants de la Collection Saint-Siméon, dont les menus festifs des 24 et 31/12 à la table gastronomique, soin relaxant de 45 minutes aux fragrances d'ambre et de miel, attention gourmande en chambre. Toutes les infos sur le site internet www.fermesaintsimeon.fr.