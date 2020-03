Du 16 au 20/03/20, 1 Breizhbox® Orange à gagner dans le jeu "Cap ou pas Cap ?" de 11h à 12h !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 20/03/20 avec 1 BREIZHBOX® ORANGE à gagner !

Breizhbox® : Plus de 270 week-ends et courts séjours

Pour découvrir la destination Lorient Bretagne Sud dans ce qu'il a de plus riche et de plus divers, Lorient Bretagne Sud Tourisme a imaginé et créé la Breizhbox®, 4 coffrets à des prix distincts et proposant plus de 270 week-ends et courts séjours.

Depuis 10 ans, plus de 21 500 personnes sont venues apprécier les atouts touristiques de Lorient Bretagne Sud grâce à la Breizhbox. Alors pourquoi pas vous ?!

La Breizhbox® Orange à gagner :

Breizhbox® Orange

84 formules week-ends et courts séjours possibles avec nuit + petits déjeuners, activités, restauration pour découvrir une destination touristique à choisir dans la Breizhbox® Orange Lorient Bretagne Sud.