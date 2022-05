Du 16 au 20/05/22, des paniers garnis Les 4 Saisons à gagner en Partenariat avec le Tro Menez Are 2022 ! Cap ?

France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle du Tro Menez Are 2022

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 11h45 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour : 1 Panier Garni de gourmandises "Les 4 Saisons" en partenariat avec le Tro Menez Ar 2022

Depuis 1988, les confitures des Monts d’Arrée se sont fait un nom.

Les confitures des Monts d’Arrée ont aujourd’hui conquis une clientèle fidèle, confiante en la qualité gustative du produit. Située au cœur de la Bretagne, à Huelgoat dans le Finistère, les 4 Saisons ne cesse de se développer tout en préservant rigoureusement son identité et la qualité haut de gamme de ses produits. Des ingrédients de qualité, un savoir-faire d’exception. L’une des clés du succès des 4 Saisons réside dans la sélection exigeante des fruits et le soin qui leur est apporté. Généreuse en fruits, les confitures et les gelées sont cuites dans des chaudrons, à ciel ouvert, sous une chaleur à flamme. Le principe de fabrication est l’adaptation d’une cuisson traditionnelle et ménagère à des volumes plus importants. Cette cuisson dite « à ciel ouvert » permet au fruit de conserver toute sa saveur. Aujourd’hui, les temps ont changé, mais l’exigence de qualité reste la même. Les 4 Saisons applique des normes strictes en termes d’hygiène et de sécurité alimentaires, suivant les règles de l’HACCP. Bien sûr, le processus de fabrication intègre la traçabilité complète des ingrédients utilisés dans toutes les recettes.

Toujours à la recherche d’innovations : Les 4 Saisons ne cesse de développer ses gammes : confitures traditionnelles, confitures biologiques, Confiturelle (préparation de fruits, moins sucrée qu’une confiture extra), accompagnements pour foie gras et fromages, crème de caramel, crème de citron (lemon curd), Breizella caramel chocolat et tout dernièrement une crème d’abricot qui a reçu le prix de la Meilleure Nouveauté 2019 Produit en Bretagne.

Produit en Bretagne : un engagement. Les 4 Saisons ont adhéré à l’association Produit en Bretagne en 2001. Ce label, apposé sur les produits, est un important vecteur de développement pour l’entreprise. Produit en Bretagne est ancré dans le territoire breton autour de valeurs qui lui sont attachées depuis sa date de création en 1993 : l'éthique / la solidarité / le savoir-faire / le souci de la qualité / l'ouverture / le respect des salariés et de l'environnement.

Tro Menez Are à Huelgoat le 26/05/22

Le 33ème Tro Menez Are partira le jeudi de l’Ascension 26 mai 2022 de Huelgoat (stade Corentin Tymen) et proposera, comme à l’accoutumée, 7 circuits de randonnée pédestre d’environ 5km, 10 km « faciles », 10 km « moins faciles », 15 km, 20 km, 30 km et 40 km et une grande fête au bourg l’après-midi.