Du 16 au 20/09/19, 1 séjour Chambre d'hôtes Le Yaudet à Ploulech à gagner sur France Bleu Breizh Izel ! Cap ou pas Cap ?

Aux pieds des plages et du GR34 avec une vue imprenable, Le Yaudet vous accueille dans une authentique demeure bretonne. Amoureux de la nature, d'histoire, de sports et de randonnées, vous serez comblés par ce petit coin de paradis situé à l'embouchure du Léguer. Ouvrez grand vos yeux et respirez !

Ploulec'h, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 20/09/19 avec 1 séjour pour deux personnes en Chambre d'hôtes Le Yaudet à Ploulech à gagner en partenariat avec le Salon Régional de Modélisme à Ploulec'h les 21 & 22/09/19 !

Le Yaudet à Ploulec'h

Situé à 6 km de la ville historique de Lannion Pour tous les amoureux de la nature et du sport, le Yaudet bénéficie du GR34 et de la Vélo Route. Surplombant l’estuaire du Léguer, le site du Yaudet en Ploulec’h offre un paysage de toute beauté au promeneur. Pas à pas, les ambiances se succèdent. D’abord intimiste, le site se dévoile progressivement. Le chemin serpente le long de talus de pierres sèches, révélant des curiosités géologiques étonnantes. Plus loin, les panoramas sur la baie de la Vierge et l’embouchure du Léguer invitent à la rêverie et à la contemplation. Le charme du Yaudet c’est aussi son passé dont les nombreuses traces sur le site en font une terre d’histoires et de légendes. Vous pourrez venir voir la chapelle Notre-Dame du Yaudet où se trouve la représentation de la Vierge couchée avec l’enfant dans un lit de dentelles. En vous promenant dans les différents paysages du Yaudet, vous pourrez découvrir les traces d’une ancienne vie gauloise, d’un ancien port de pêche très actif et plein d’autres histoires. Il serait dit que sur la première page de la bande dessinée d’Astérix, nous apercevons le village du Yaudet dans la loupe. Le Yaudet est avant tout, de nos jours, un lieu de promenades en bordure de Manche. Laissez-vous gagner par le calme et la fraîcheur du chemin côtier, le chant des oiseaux, la flore discrète, les échappées vers le port et ses bateaux, la mer, l'ampleur de ses panoramas découverts à partir des sommets des rochers...

Le séjour pour deux personnes en Chambre d'hôtes Le Yaudet comprend :

les dîners pour deux personnes

une nuit en chambre double

les petits déjeuners pour 2 personnes

Salon Régional de Modélisme à Ploulec'h les 21 & 22/09/19, salle du Patio et salle Omnisports

L’originalité de cette manifestation est de faire découvrir au public les différents modèles et maquettes de bateaux, de miniatures agricoles, de travaux publics, camions, voitures, de réseaux de trains, etc. et de multiples animations (navigation, simulateur de vol, conduite de trains...)