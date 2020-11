Du 16 au 20/11/20, 1 Séjour Détente à la Thalasso Concarneau Spa Marin Resort*** à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Cap sur le Spa Marin pour une escale à la Thalasso de Concarneau ! En parfaite harmonie avec son environnement, Thalasso Concarneau Spa Marin Resort**** face à la plage des Sables Blancs offre le meilleur de la Thalasso et du Spa, des chambres vue mer, un Restaurant dans un cadre élégant...

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 20/11/20 avec 1 Séjour Détente pour deux personnes à la Thalasso Concarneau Spa Marin Resort*** à gagner !

Thalasso Concarneau Spa Marin Resort***

Le séjour pour deux personnes comprend :

1 nuit en chambre double

les petits déjeuners

les déjeuners au Restaurant de la Thalasso "Le Domaine"

3 soins / personnes : modelage sous affusion, enveloppement reminéralisant aux 3 algues, bain relaxant eau des lagons

validité : 6 mois (hors périodes vacances scolaires et sous réserve de disponibilité). La durée de validité sera prolongée d’autant que le temps de fermeture de l’établissement dû à la Covid19

Cap sur le Spa Marin POUR UNE ESCALE THALASSO À CONCARNEAU En parfaite harmonie avec son environnement, Thalasso Concarneau Spa Marin Resort**** face à la plage des Sables Blancs offre le meilleur de la Thalasso et du spa avec son partenaire expert de la cosmétique marine, Thalgo. Complexe au design contemporain et à la décoration épurée, il compte deux hébergements différents : un resort de 66 chambres avec restaurant bistronomique, salon lounge et une résidence hôtelière de 40 appartements comprenant aussi 3 salles de séminaire. Thalasso Concarneau Spa Marin Resort vous fait découvrir une nouvelle façon de profiter des bienfaits de la mer au cœur de la beauté sauvage des paysages de la Cornouaille en Bretagne du Sud.

Les chambres spacieuses et confortables, reliées à la Thalasso, invitent à la détente et la douceur de vivre au cœur de la Bretagne Sud. Toutes possèdent un balcon et la plupart offrent une très belle vue mer.

Instants gourmands près de l’océan Restaurant Le Domaine Le Restaurant Le Domaine, ouvert tous les jours y compris à la clientèle extérieure, vous propose une cuisine bistronomique « contemporaine, aérée et légère » à base de produits frais et locaux. Vous pourrez savourer de belles recettes terre et mer dans un cadre élégant empreint de lumière naturelle.

Embarquement immédiat pour le bien-être ! Face à la mer, la Thalasso de Concarneau, vous accueille dans un environnement privilégié et chaleureux. A l'image de la ville close de Concarneau, l'espace thalasso a été conçu comme un îlot où chacun peut se ressourcer en toute quiétude. Tous les ingrédients sont là pour composer votre séjour sous le signe du bien-être. Un sauna panoramique, un spa marin dans un décor mêlant le bois et la pierre, le tout avec une vue sur la baie. Une destination par excellence pour profiter des programmes : voyages des sens, vitalité marine, silhouette tonique et son programme exclusif « Balade à Concarneau ».