Du 16 au 20/12/19, 1 Draisienne Moustache offerte par Vélozen Quimper à gagner ! Cap ou pas Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 20/12/19 avec 1 draisienne moustache offerte par Vélozen Quimper à gagner !

Draisienne : le vélo premier vélo, sans pédale

Mercredi 12 est destiné à l'apprentissage de l'équilibre et du vélo Sécurisant pour l'enfant, car il contrôle son équilibre et sa vitesse avec les pieds, Mercredi 12 va lui permettre d'évoluer rapidement. En quelques mois, vous verrez votre enfant se lancer et soulever les pieds de plus en plus longtemps. Et quand il sera suffisamment grand pour rouler sur un vrai vélo, il n'aura jamais besoin de stabilisateur ! Existe en 7 coloris

