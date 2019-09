Envie de dépaysement... Gagnez votre séjour en Indonésie

France Bleu Paris et le Village international de la gastronomie vous invitent en Indonésie ! Les séjours sont offerts par Guruda Indonesia Holiday et les billets d’avion par Eva Air.

-

Vous bénéficierez de 3 Nuits avec petit déjeuner à l'hôtel Prama Sanur à Bali et d’un forfait 4 jours et 3 nuits à l’hôtel Raja Ampat Dive Lodge à Sorong en pension complète.

Entrez dans le royaume des plongeurs et des amoureux de la nature, venez admirer la faune et la flore sous-marine parmi les plus riches au monde.

● Jour 1 Sorong – Raja Ampat

Dès votre arrivée à l'aéroport Domine Edward Osok de Sorong, vous serez accueillis et transférés au port pour embarquer à bord du ferry à destination de Waisai (capitale du Raja Ampat)

A Waisai, vous serez accueillis et transférés par bateau rapide pendant 30 à 45 minutes supplémentaires à destination du Raja Ampat Dive Lodge pour votre hébergement en chambre Double.

● Jour 2 Kabui Bay

Vous pourrez profiter de la matinée fraîche avec la danse des oiseaux de Cenderawasih typique de cette région. Lors de la visite du village de Sawingray vous pourrez observer les oiseaux et nourrir les poissons.

Après le petit déjeuner, participez à une journée entière de visite de Kabui, une baie panoramique avec différentes tailles d'îles karstiques entourées par l'océan bleu. A marée basse, vous pourrez visiter Pasir Timbul.

● Jour 3 Piaynemo Island

Après le petit-déjeuner, direction Penemu ou l'île de Piaynemo. Apportez vos chaussures de marche confortables car vous devrez marcher environ 10 minutes pour atteindre le sommet. Le panorama est magnifique et à couper le souffle, à ne pas manquer.

La journée se prolongera au village ArborekDesa Wisata où vous pourrez voir la population locale fabriquer et vendre de l'artisanat.

● Jour 4 Rala Ampat - Sorong

Après le petit-déjeuner, vous serez transférés directement à Sorong en hors-bord et vous serez dirigé vers l'aéroport pour votre vol de retour.

Que vous fassiez de la plongée ou non, ce séjour est fait pour vous : mer turquoise, paysages à couper le souffle, détendez-vous à l’autre bout du monde au sein d’une nature encore vierge et préservée.

-

Billets A/R depuis l’aéroport CDG jusqu’à Denpasar ou Djakarta (à émettre avant le 30 novembre 2019 mais validité jusqu’à 6 mois après la date d’émission). Taxes à régler par les passagers : environ 190€

Attention les vols domestiques entre Bali et Raja Ampat (Sorong) ne sont pas inclus.