Du 16 au 29/12, avec la Roue de Noël de France Bleu Breizh Izel gagnez plein de cadeaux à mettre sous le sapin

Pour participer c'est simple, écoutez France Bleu Breizh Izel, soyez le ou la plus rapide à répondre à la question de sélection posée par l'animateur en appelant le 02 98 53 65 65 puis dîtes "Stop" à une couleur de boule de Noël... Découvrez alors les cadeaux qui se cachent dans la boule !

Vous aurez peut-être la chance de gagner l'un des nombreux cadeaux offerts dans la Roue de Noël avec la complicité des partenaires France Bleu Breizh Izel :

Les viviers de Keraliou | Plougastel Daoulas

Des bourriches d'huîtres et des plateaux de fruits de mer pour 4 personnes "Les viviers de Keraliou" | Producteur à Plougastel-Daoulas

Par personne dans le plateau de fruits de mer :

3 creuses n°3

3 plates Belo n°3

150 g de langoustines

100 g de crevettes roses

1/2 arraigné male

150 g Bigorneaux

3 palourdes

3 praires

Les Huîtres de Keraliou sont pleines de charme et de caractère. Une belle coquille frisée plutôt ronde, allant du brun au doré, une chair bien dense avec beaucoup d'eau, une robe opalescente très claire. Charnue et ferme sous la dent, elle a beaucoup de corps. Mais elle a aussi de l'âme, avec ses saveurs corsées et franches, qui rappellent quelque peu les plates et qui en font une grande dame, harmonieuse et bien équilibrée. C’est sur plus de 100 hectares de parcs entre la rade Brest et la baie de Morlaix que sont élevées les huitres de Keraliou. Il faut entre 2 ans et demi et 3 ans pour obtenir un produit parfait. Le site de production des Huîtres de Keraliou se trouve à Pors Beach à Logonna Daoulas. C’est là que Jean Le Moal est installé depuis les années 80. La production atteint près de 500 tonnes et permet d’assurer la totalité de nos besoins en interne. Nous revendons aussi en brut aux autres opérateurs locaux. C’est le seul site de cette importance sur la rade et l’un des premiers en Finistère.

Les Délices Bigoudens à Landudec

Des Paniers Gourmands "Les Délices Bigoudens" à Landudec BISCUITS FABRICATION MAISON Dans cet univers, Délices Bigoudens vous présente ses biscuits faits maison. Contenu du panier Gourmand : galettes fines bretonnes, palets bretons nature, sablés sarrasin nature, bonbons caramel, crème caramel, Krampi' Croq, Bigoud Chips, Sardines en chocolat.

Ces produits sont conçus et produits dans notre usine pour une fraîcheur et un goût unique 100% artisanal et breton

Coffret Plaisirs Valdys

Coffret cadeau Plaisirs Valdys pour une personne

Gagnez votre coffret cadeau plaisirs au Valdys Resort Hôtel Thalasso & Spa ! Un coffret cadeau d’exception qui allie détente & saveurs

Au programme :

1 soin Thalasso au choix pour une relaxation intense (pluie marine, hydrorelax ou bain hydromassant)

1 menu découverte au restaurant (entrée, plat, dessert – hors boissons)

L’accès au Spa Marin toute la journée : plongez dans une piscine d'eau de mer chauffée à 31° avec jets massants sous-marins, geysers et cols de cygne. Prélassez-vous au hammam, au sauna ou au jacuzzi. Profitez de l’espace solarium ou de la salle de repos pour vous relaxer

L’accès à la salle cardio-training ultraéquipée toute la journée

Coffret cadeau valable dans les 4 centres du groupe Valdys (Roscoff – Douarnenez – Pornichet- Baie de La Baule – Saint-Jean-de-Monts)

Coffret Biscuiterie de la Pointe du Raz

Coffrets Gourmands Biscuiterie de la Pointe du Raz Le succès de la Biscuiterie de la Pointe du Raz n’est plus à démontrer. Depuis 1936, l’entreprise bretonne régale toutes les générations de gourmands avec ses spécialités de biscuits et gâteaux au beurre de baratte. Déguster c’est bien, mais le faire tout en apprenant c’est encore mieux ! Depuis 15 ans, la biscuiterie ouvre ses portes aux visiteurs curieux de découvrir le processus de fabrication

• Mini palets figues 200g • Carabin passion 225g • Pochette cadeau noir et or

Coffret Conserverie Courtin à Trégunc

Coffrets Gourmands Conserverie Courtin à Trégunc Conserverie familiale fondée en 1893, la conserverie Courtin est la plus ancienne de Concarneau et l’une des plus anciennes de Bretagne et fait aujourd’hui partie intégrante du patrimoine culturel et gastronomique de la ville. Ce sont des produits authentiques dont les recettes sont restées inchangées et aujourd’hui spécialisés dans la fabrication des soupes à l’ancienne, de rillettes de la mer et du fameux confit de noix de Saint-Jacques.

• Bisque de homard 400g • rillettes de maquereaux 65g • crème de sardines au whisky 65g • thon aux fines herbes 65g

Croisière Promenade sur l'Odet pour 2 adultes avec les Vedettes de l'Odet Laissez-vous enchanter par les couleurs de l’eau. Confortablement installé sur le pont supérieur ou dans le salon intérieur avec sa vue panoramique, laissez-vous guider au fil de l’Odet le temps d’une croisière promenade commentée par un guide passionné à bord des Vedettes de l’Odet

Croisière Découverte de l'archipel aux îles Glénan pour 2 personnes avec les Vedettes de l'Odet Découverte de l’archipel des Glénan : la formule idéale pour apprécier les îles Glénan dans leur intégralité est très fortement conseillée pour les personnes qui veulent découvrir ces magnifiques îles de Bretagne. Archipel des Glénan : Paradis en Bretagne, 22 îles et îlots assurent un dépaysement total. Escale libre sur l’île Saint Nicolas et découverte de l’archipel en croisière guidée...

Etui de Florentins Michel Chatillon à Pleyben

Etuis de 100 gr de Florentin offert par Michel Chatillon Chocolatier à Pleyben Votre chocolatier Michel CHATILLON, face au Calvaire à Pleyben vous fait profiter de ses 50 années d’expérience, Chocolats, Florentins pour les gourmets, pour vos cadeaux, la signature d’un professionnel.

Magazine Chasse-marée

Abonnement "découverte" de 6 mois au Chasse Marée (4 numéros) Depuis 1981, Le Chasse-Marée est tout entier au service de sa mission : découvrir et vous faire partager la culture maritime du monde, hier et aujourd’hui. Écrite par des passionnés, la revue vous embarque neuf fois par an au carrefour de l’histoire, des techniques, de l’aventure, de l’environnement, des arts et de la littérature, de l’économie, de l’ethnologie… D’une grande variété, richement illustrés, faciles à lire et complets, les articles du Chasse-Marée vous emmènent à la découverte de ceux qui peuplent le littoral et qui vivent de la mer.