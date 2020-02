Du 17 au 21/02/20, 1 séjour en roulotte des Korrigans à Brasparts à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Brasparts, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 21/02/20 avec un séjour une nuit pour deux personnes en roulotte des Korrigans à Brasparts à gagner !

Le séjour pour deux personnes comprend :

1 nuit en Roulotte Hôtelière

deux menus Cocotte au Restaurant Le Korrigan Gourmand (entrée / plat / dessert - hors boissons)

les petits déjeuners - validité : 30/06/20 en fonction des disponibilités hors week-end prolongés et fériés

Roulotte Hotelière - 2 personnes Caractéristiques :

Superficie totale 21 m²

Animaux non acceptés

1 Chambre séparée

Pas de cuisine

1 Salle d'eau

Le charme de la roulotte en formule b&b équipée avec un lit 2 pers et une salle d'eau avec lavabo, douche et wc. Petits-déjeuners + 2 menus Cocotte inclus. Pensez à réserver votre table au restaurant (cuisine terroir maison). Arrivée entre 16h et 18h ou + tard sur demande, départ 10h.

Escapade bretonne dans les Monts d'Arrée Découvrez le cœur de la Bretagne dans le Parc Naturel Régional des Monts d'Arrée. Nichées dans un parc vallonné et arboré, les Roulottes des Korrigans vous emmènent pour un voyage dans le Pays merveilleux des Korrigans. Pour des vacances insolites en famille ou en amoureux dans le Finistère, laissez-vous séduire par les roulottes et de nombreux autres services.

L'espace bien-être Besoin de vous retrouver et d'évacuer le stress du quotidien ? L'espace bien-être vous attend avec son spa et son sauna pour une séance de détente absolue ! Réservez vite votre Formule Bien-Être !

Séjour gourmand Le Restaurant Le Korrigan Gourmand vous invite à découvrir les délices de la cuisine bretonne. Tous les plats sont élaborés à partir de produits bio issus de la production régionale, un régal qui varie au fil des saisons. Enfin, dégustez des traditionnelles galettes au blé noir à la crêperie.

Le café-librairie et la boutique Faites une pause au café-librairie. Tous les après-midi, commandez une boisson, un goûter, et installez-vous pour feuilleter un livre de contes et de légendes ou partagez un bon moment autour d'un jeu de société. A la boutique, retrouvez différentes spécialités locales, une gamme de produits naturels et de l'artisanat local.

Les Monts d'Arrée Terre de légende et pays des Korrigans, les Monts d'Arrée sont avant tout une magnifique destination pour les randonneurs. Suivez les chemins qui traversent les landes, bordés de bruyères et d'hortensias.