Du 17 au 21/05/21, 1 Croisière Evasion aux îles Glenan avec les Vedettes de l'Odet à gagner chaque jour à 8h40

Le "Blind Test" à 8h40 du lundi au vendredi : 3 chansons à trouver d'après les extraits diffusés ... A vous de jouer ! Le plus rapide gagne 1 Croisière Evasion aux îles Glenan pour deux personnes avec les Vedettes de l'Odet

Les Glenan - Embarcadère à Saint Nicolas | Vedettes de l'Odet

Evasion sur l’île Saint Nicolas Sur l’île Saint Nicolas, ne soyez pas surpris par la simplicité des lieux et l’absence de constructions. L’archipel des Glénan est classé « site naturel pittoresque ». Au contraire, appréciez votre journée dans cet environnement préservé comme il en existe peu !

Les Glenan | Vedettes de l'Odet

Découvrez l’île de Saint Nicolas

Votre programme : Traversée aller retour et escale libre sur l’île Saint Nicolas. Embarquez à bord des Vedettes de l’Odet pour rejoindre les magnifiques îles de l’archipel des Glénan. Situées en Bretagne sud au large de Concarneau, à une dizaine de milles nautique du continent, les îles Glénan offrent un spectacle féerique. Sable blanc, eaux turquoises, mirages d’oiseaux de mer : le paradis est ici.Au départ de Bénodet, Concarneau, Beg Meil, Port-La-Forêt et Loctudy, profitez pleinement de votre journée ou après-midi aux îles. Après une heure de traversée vous accostez sur l’île Saint Nicolas réputée, non sans malice, comme la capitale de l’archipel. Vous profitez du platelage pour une balade à pied qui vous mène à la découverte de l’île. Deux cafés restaurant vous accueillent en saison. Sur l’île Saint Nicolas, cette magnifique île Bretonne, pause photo, bain de soleil ou bain de mer, tout est permis ! En période de grandes marées, vous pourrez vous adonner à une partie de pêche à pied. Palourdes roses des Glénan, bigorneaux, ormeaux, oursins : à vous, coquillages et crustacés, tout en respectant la réglementation de cette activité pour préserver les ressources.

Les îles Glenan - Narcisses | Vedettes de l'Odet

Le Narcisse des Glénan, floraison éphémère ! Chaque printemps, des naturalistes du monde entier débarquent sur St Nicolas à la découverte du célèbre narcisse des Glénan, espèce unique au monde et classée en zone protégée. Découverte en 1803 par un pharmacien de Quimper, cette fleur, unique et éphémère, ne peut être exportée puisque les plants ne se reproduisent plus au bout de quelques années. Devant l’inévitable disparition de l’espèce, une réserve naturelle fut créée en 1973 sur l’île St Nicolas afin de la protéger.

Les Glenan - Île de Guiriden | Les Vedettes de l'Odet

Offrez l’Evasion aux îles Glénan Surprenez vos proches, offrez leur les îles : Commandez votre croisière en ligne en quelques clics !

Le Bon Cadeau : Aussitôt commandé, vous le recevrez par mail. Imprimez le pour l’offrir. L’idéal en dernière minute !

: Aussitôt commandé, vous le recevrez par mail. Imprimez le pour l’offrir. L’idéal en dernière minute ! La Pochette Cadeau : Recevez à votre domicile sous 48 heures* une jolie pochette cadeau comprenant un carton d’invitation et un livret de présentation des Glénan. N’oubliez pas d’ajouter les frais d’envoi à votre commande (4 €)

Le cadeau est valable en 2021 et 2022, d’avril à septembre. Vos invités contacteront les Vedettes de l'Odet pour choisir la date de leur croisière.

Infos Pratiques Formule disponible au départ de Bénodet ou Concarneau d’Avril à Septembre, et de Loctudy, Beg-Meil ou port-la-Forêt uniquement en Juillet-Août.

Retrouvez tous les horaires de départ