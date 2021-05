Du 17 au 21/05/21, 1 séjour Lodg'ing Hôtellerie Nomade en Presqu'île de Crozon à gagner ! Cap ou pas Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 21/05/21 avec 1 séjour Famille en Lodge Cassiopée Lodg'ing Hôtellerie Nomade au Camping Cap-Ouest en Presqu'île de Crozon à gagner !

Presqu'île de Crozon - Lodg'ing Hôtellerie Nomade

Notre village insolite a fait son apparition sur la célèbre Presqu’île de Crozon grâce à notre partenaire Cap Ouest. Sa proximité avec le village de Lanvéoc vous permettra de ne manquer de rien durant votre séjour. Plages, nature, escapades, restaurants, tous les éléments sont réunis pour vous faire passer un moment particulier en famille, en amoureux ou entre amis

Lodg'ing Hôtellerie Nomade

Le village est situé sur le Camping Cap-Ouest à Lanvéoc (57 Rue de la Grève, 29160 Lanvéoc)

Le séjour Famille (4 personnes) en Lodge Cassiopée Lodg'ing Hôtellerie Nomade au Camping Cap-Ouest en Presqu'île de Crozon comprend :

2 nuitées

les petits déjeuners

le linge de lit

validité : saison 2021 jusqu'au 20/09/21

Rendez-vous au bout du monde sur la Presqu’Île de Crozon Il était une fois, dans une région aussi magique que légendaire appelée Bretagne, un chef-d’œuvre créé par la nature : la Presqu’Île de Crozon. Pourquoi commencer cet article à la manière d’un conte de fée ? Parce que ce lieu semble tout droit sorti d’un conte de fée. Sa différence ? La Presqu’Île de Crozon est bien réelle. Elle vous fera rêver lors de vos voyages, que vous soyez petits ou grands. Suivez-nous, nous allons vous la présenter.

La Presqu'Île de Crozon et ses alentours Le bout du Monde Nous parlions de bout du monde ? Ce n’est pas tout à fait vrai. La Presqu’île de Crozon se situe en revanche bel et bien au bout d’une merveille : le parc naturel d’Armorique. Ce parc vous emmène jusqu’à l’océan en se parant de nombreux paysages très différents. Le parc vous mènera jusqu’à la Presqu’Île en vous émerveillant de ses panoramas marins splendides, de ses forêts luxuriantes et de ses vallées de landes bercées par les embruns. Si vous venez nous voir en voiture, faites-y une halte et rendez le trajet aussi beau que la destination. C’est la clé d’un voyage parfait !

Pen-Hir et son Tas de Pois Parlons maintenant des nombreux joyaux que vous pourrez y voir. Ne passez pas à côté de la pointe de Pen-Hir et de ses célèbres Tas de Pois alignés. Parce que certains lieux doivent rester préservés, la nature les a isolés au milieu des eaux et les a parés de grandes falaises. Asseyez-vous quelques instants sur la roche, sur les herbes, écoutez le son des vagues chatouiller les falaises, celui du vent se balader sur les sentiers et celui des oiseaux de mer qui volent en sur-place contre le vent. Regardez les stries sur la mer et accrochez-vous à cette rare sensation de vous trouver au bord de l’infini.

La Plage de l’Île Vierge Vous trouverez bien sûr la célèbre Plage de l’Île Vierge. Rendue mondialement célèbre en 2014 par un article de The Guardian[lien], et mise en vedette sur les réseaux sociaux, elle est aujourd’hui victime de son succès et de sa beauté et est maintenant interdite d’accès. Comme l’a dit Paulo Amaro, « Parfois, pour voir les choses de plus près, il est nécessaire de prendre de la distance ». Nos valeurs vous invitent donc à profiter de ce panorama de rêve depuis le célèbre GR34. En admirant sa beauté de loin, vous contribuerez à la préserver pour les générations futures.

Le Cap de la Chèvre Poursuivez maintenant votre recherche du bout du monde vers le Sud, jusqu’au Cap de la Chèvre. Sur ce petit bout de Terre qui affronte la mer sans la moindre crainte, vous contemplerez des paysages façonnés par les éléments. Sur la Côte Ouest, vous verrez, dessinées avec rudesse par le vent, des falaises, des landes et de grandes plages réputées des surfers. Plus au calme, la Côte Est est recouverte de pinèdes et de criques, donnant au lieu une ambiance presque méditerranéenne. C’est d’ailleurs là que vous trouverez la Plage de l’Île Vierge dont nous vous parlions plus haut. Mais surtout, ne manquez pas la visite des grottes à marée avec les Vedettes Sirènes. Là, entre Terre et Mer, profitez de l’écho des petites vagues contre des roches façonnées par le temps sur des milliers d’années. Mais nous voulions simplement vous présenter la Presqu’Île de Crozon. Le reste vous appartient. Si vous voulez la connaître, allez-y, découvrez-la ! Laissez-la vous dévoiler ses richesses, son histoire et ses légendes.

Votre village Lodg’ing et ses merveilles

Les pieds dans l’eau L’identité de la Presqu’île de Crozon est de vivre entre Terre et Mer. Nous avons donc décidé de nous installer sur cette frontière à Lanvéoc. Au Camping Cap Ouest, vous aurez les pieds dans l’eau. Vous pourrez vous lever le matin et vous asseoir sur le sable de la plage pour déguster votre café ou votre thé, bercé par le son des vagues. Quel meilleur moyen de commencer sa journée ? Et pourquoi pas y retourner le soir après avoir vécu une journée d’aventures ? Comme nous, vous ne vous en lasserez pas ! À Lanvéoc, vous vous trouverez sur un point stratégique pour explorer la Presqu’île. À un quart d’heure de Pen-Hir, une vingtaine de minutes de la Plage de l’île Vierge, du Cap de la Chèvre et à peine dix minutes du centre-ville de Crozon. Tout est fait pour rendre votre séjour chez-nous le plus agréable et simple possible.

Mais si vous rêvez d’aventures Nous vous en réservons de belles ! Pour continuer à vous lier avec la mer, vous pourrez par exemple vous initier au char à voile, celui du bout du monde. . Accompagné de Jérôme, vous transformerez les grandes plages lisses de sable fin en un terrain de jeu de 3,5 kilomètres. Alors laissez le vent se glisser dans vos cheveux et dans votre voile pour vivre des sensations uniques et exaltantes.

Mais si vous voulez renforcer votre lien avec la mer, quoi de mieux que de la prendre ? Ocean Bay vous permet de louer des planches de surf, de paddle, des kayaks, ou de vivre toutes sortes d’activités en famille ou entre amis.

Et enfin, pour ceux qui désirent une aventure plus paisible, vous embarquerez depuis le port de Morgat à bord du bateau Eizh pour profiter d’une escapade en mer et découvrir la Presqu’Île de Crozon sous un nouvel angle. Au pied des falaises et des bruyères. Vous ne pourrez vous sentir plus breton !