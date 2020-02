Chaque jour le Normandie quiz vous permet de jouer, de gagner des cadeaux et de vous sélectionner pour le tirage au sort du vendredi 11h45.

Du 17 au 21 février 2020 gagnez un séjour de 8 jours et 7 nuits à Majorque depuis l’aéroport de Deauville.

Caen, France

Le lot : 1 semaine en formule tout inclus dans le Club Lookea Caliu Mar pour 2 personnes.

Le club se situe au sud-ouest de Majorque lieu idéal pour des vacances en famille. L'hôtel est très bien desservi par les transports en communs pour partir à la découverte de Palma. Disposant d’une belle piscine de 150m², vous pourrez aussi profiter d’une très belle plage à proximité mais aussi des commerces, bars, restaurants et boutique pour découvrir la vie locale !



Calui - TUI

Offre valable pour un départ au plus tard le 30/09/2020 - hors période de ponts et hors vacances scolaires françaises toutes zones (sur vols charters ; c/o brochure TUI 2019/2020).

Non compris :

Taxes aéroport ; Frais d’obtention des formalités administratives telles que visas, passeports…

Franchises bagages en soute éventuelles ; Pré-post acheminement (domicile / aéroport) ;

Surcharge carburant et taxes de séjour éventuelles ; Pourboires éventuels ; Boissons et dépenses personnelles

Assurances facultatives et complémentaires en option

Eventuels suppléments à bord de l’avion (collations et boissons sur certaines compagnies)

Les activités, excursions et visites non mentionnées au programme ou proposées en option