Du 17 au 21 octobre 2022 gagnez un séjour "ZOOBSERVATOIRE" au zoo le Cerza à Hermivalle Les Vaux

A gagner : un séjour "zoobservatoire" pour deux adultes et deux enfants

- Deux jours, une nuit avec les petits déjeuners

- Une visite privilège.

- Les entrées du parc

(séjour valable hors samedi soir – VALIDITE 30.06.2023)

Girafe Cerza

De très nombreuses animations sont prévues pendant toutes les vacances de la Toussaint (Du 22 Octobre au 06 Novembre 2022)

Fantomes

- La chasse aux fantômes est ouverte au CERZA. Tous les jours de 10h00 à 17h30

Deux niveaux de jeu sont proposés : Les plus jeunes (de 3 à 11 ans) ont pour objectif de retrouver 10 fantômes, aux couleurs différentes, cachés dans les 80 Ha du parc. Les plus grands (adultes + de 12 ans) aident une sorcière à confectionner sa potion magique en identifiant les ingrédients nécessaires. Munissez-vous de votre bulletin de jeu à l’entrée du parc et à vous de jouer ! (Jeux gratuits, inclus dans les droits d’entrée .)

De nombreux cadeaux à gagner : billets du parc, peluches et parrainages pour les enfants ; billets d’entrée, parrainages et séjour au CERZA SAFARI LODGE …….

Hippo Cerza

