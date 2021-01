Du 18 au 22/01/21, 1 séjour à Lesconil à gagner sur France Bleu Breizh Izel ! Cap ou pas Cap ?

Vous séjournerez à l'Hôtel du Port*** à Lesconil, les pieds dans l’eau dans un lieu baigné de lumière, convivial et contemporain et vous mangerez sur le port de Lesconil, face à l'anse de Langoguen au restaurant TARA, Cantine de Mer...

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 22/01/21 avec 1 Séjour pour deux personnes au Logis Hôtel du Port*** à Lesconil et repas à la Cantine de Mer à Lesconil à gagner !

Plobannalec-Lesconil

Vacances à Lesconil dans le Finistère Sud

Séjourner à l'Hôtel du Port

...c'est s'immerger au cœur du Finistère Sud. Votre chambre fait face à l'océan. En quelques pas, vous êtes sur la plage de Kersauz ou sur la plage des Sables Blancs. Les randonneurs trouveront leur bonheur le long des rives du Ster et sur les dunes toutes proches avec leurs rochers spectaculaires. Plus loin, c'est La Torche, un spot incontournable pour les kitesurfeurs, les véliplanchistes et tous les amateurs de voile. Sans oublier la voile dans la baie de Bénodet.

Logis Hôtel du Port à Lesconil

Le séjour pour deux personnes comprend :

une nuit en chambre double au Logis Hôtel du Port***

les petits déjeuners

2 menus Tara à la Cantine de Mer

Votre séjour au Logis Hôtel du Port Sur le port de pêche de Lesconil, les pieds dans l’eau, l’Hôtel du port vous offre un concentré d’iode et de Bretagne dans un lieu baigné de lumière, convivial et contemporain. La décoration, d’inspiration nordique, valorise la vue exceptionnelle. La mer est partout présente, du petit déjeuner bio et local pris les yeux dans l’eau, jusqu’au retour des bateaux de pêche débarquant les langoustines. Et au Bistrot, dans une ambiance chaleureuse et animée, savourez une cuisine locale, goûteuse et généreuse, en compagnie des habitants.

Tara Cantine de mer à Lesconil

Tara Cantine de mer Sur le port de Lesconil, face à l'anse de Langoguen, le restaurant TARA, Cantine de Mer fait partie des petits bonheurs de Lesconil. La recette de cette ambiance : une cuisine généreuse « fait maison », élaborée avec des produits frais et pour la déco : des objets chinés, des trouvailles et des toiles d’artistes. Il y a des moments franchement plus désagréables, dans la vie, que de déguster tranquillement une assiette de langoustines ou des huitres de L’île Tudy, les yeux rivés sur le large et les papilles envoûtées par les richesses de l'océan.

Réservation conseillée au 02 98 822 743