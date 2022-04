Du 18 au 22/04/22, jouez à "Cap ou pas Cap ?" et tentez de gagner votre Croisière Promenade sur l'Odet !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour : 1 Grande Croisière Promenade sur la rivière de l'Odet pour deux personnes avec les Vedettes de l'Odet

Rivière de l'Odet - Bénodet - Vedettes de l'Odet

La Grande Croisière Promenade

Laissez-vous enchanter par les couleurs de l’eau. Confortablement installés sur le pont supérieur ou dans le salon intérieur avec sa vue panoramique, laissez-vous guider au fil de l’Odet le temps d’une croisière promenade commentée par un guide passionné à bord des Vedettes de l’Odet.

L’Odet, la Belle Bretonne

Captivante, sauvage, indomptée, un brin mystérieuse, l’Odet mérite bien son titre de « plus jolie rivière de France », décerné par Émile Zola, lui-même, lors d’un séjour en Cornouaille. Et quand on découvre la rivière pour la première fois, on comprend ce que voulait dire l’écrivain. Paysages boisés ponctués de châteaux et manoirs de caractère, véritable bal d’oiseaux de mer et de rivière, ou encore criques oubliées éclatantes de soleil. Et quand les rives de l’Odet prennent des couleurs rosées, c’est plus qu’un spectacle, c’est une féerie de lumières dans ce décor majestueux. Au mois de mai, les rhododendrons sauvages envahissent les berges sur plusieurs mètres de hauteur pour faire place à un violet époustouflant.

En compagnie d’un guide passionné par la région et les traditions bretonnes, la culture locale et les anecdotes historiques n’auront plus de secret pour vous.

Choisissez votre itinéraire

Au départ de Bénodet, parcourez la Belle Bretonne en croisière commentée jusqu’à la baie de Kerogan à l’entrée de Quimper. Le bateau fait demi-tour et redescend la rivière jusqu’à son estuaire balisé par Bénodet et Sainte Marine pour une virée en mer dans la baie de Bénodet. Le front de mer de la station balnéaire et la pointe de Sainte Marine offrent un panorama tout en nature avec à l’horizon l’archipel des Glénan. Retour au port de Bénodet. Durée 2h15 environ.

Autre possibilité au départ de Bénodet, remontez la rivière de l’Odet jusqu’au port du Corniguel à Quimper avant de revenir à Bénodet. Si la marée le permet et si vous le souhaitez, accostez pour une escapade citadine à la découverte de Quimper. Le quartier historique de la capitale de la Cornouaille et ses rues piétonnes invitent à la flânerie. Maisons à colombages, ruelles pavées, quais de l’Odet, Cathédrale St Corentin, Musée des Beaux-Arts ou Musée départemental Breton, Faïencerie Henriot … les idées de visites sont nombreuses et diversifiées pour occuper votre journée en couple ou en famille ! Durée 2h15 environ aller-retour sans escale. Trajet simple 1h15 environ.

Au départ de Loctudy en juillet et août, remontez la rivière de l’Odet jusqu’à la baie de Kerogan. Au retour, dépassez le phare de Sainte Marine et le phare du Coq pour longer les belles étendues de plages de Sainte Marine et l’Île Tudy avant de rejoindre le port de Loctudy. La rivière de Pont l’Abbé et ses îlots sauvages se dessinent à l’arrière du port et laissent présager de belles balades pédestres. Durée 2h45 environ.

Selon les marées, embarquez à Quimper pour descendre l’Odet en croisière commentée avant de revenir au port de Quimper. Faites escale à Bénodet si la marée le permet pour une journée plage et détente dans la jolie station balnéaire du Finistère sud. Le sentier côtier offre une belle balade du port de plaisance à la pointe Saint Gilles, en passant par les terrasses du front de mer pour une pause déjeuner ou café. Le Musée du bord de Mer présente une exposition gratuite sur l’évolution des Bains de Mer. A l’embarcadère, le petit train vous attend pour le grand tour de Bénodet. Avant de repartir, dégustez une glace artisanale au glacier du port « l’Escale Sucrée Salée » au bon goût de vacances !

Loopik accompagne vos enfants en croisière !

Loopik, le compagnon de jeu de vos enfants s’invite à la croisière sur l’Odet à travers un livret jeux qui leur sera offert. Découvrir la rivière de l’Odet avec les commentaires de la guide et avec le livret jeux devient tout de suite plus amusant pour les enfants !!

Labyrinthe, rébus, mots fléchés, énigmes, charade… Une multitude de jeux pour vivre la croisière sur l’Odet avec beaucoup de plaisir. Les livrets sont adaptés aux enfants selon leurs âges de 3 à 12 ans et offerts au moment du retrait des cartes d’embarquement dans les agences de Bénodet, Loctudy et Quimper.