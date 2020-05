Jouez au jeu "Cap ou pas Cap ?" de 11h00 à midi et tentez de gagner 1 séjour « Balade contée en Forêt de Brocéliande » pour deux personnes au Relais de Brocéliande, Hôtel de Charme en Bretagne à Paimpont. Une évasion en pleine nature...

Du 18 au 22/05/20, France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique vous offrent un séjour à Paimpont ! Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 08/05/20 avec à gagner : 1 séjour pour deux personnes « Balade contée en Forêt de Brocéliande » au Relais de Brocéliande, Hôtel de Charme en Bretagne à Paimpont

« Évadez-vous en pleine nature sur les sentiers de Brocéliande. Entre le Tombeau de Merlin et le Chêne des Hindrés, suivez votre guide conteuse à la découverte de la forêt et de ses secrets. »

Le séjour pour deux personnes comprend :

Hébergement en chambre Confort

Nuitée en ½ pension (Menu Voyageur)

(Menu Voyageur) Petits déjeuners compris

Balade contée d’environ 2h30 avec Julie, Guide Conteuse en Brocéliande

Balade contée d'environ 2h30 avec Julie, Guide Conteuse en Brocéliande
Validité : 14 juillet 2020 Réouverture de l'Hôtel depuis le 11 mai, avec room service de qualité

MENU VOYAGEUR

Amuse-bouche

Pâté en croûte au foie gras

ou

Terrine de volaille, poireaux et pommes de terre en vinaigrette

ou

Maquereau mariné, crêpe de sarrasin et fromage frais

Bœuf bourguignon revisité

ou

Merlu en croûte de citron, coco de Paimpol

ou

Bavette de bœuf, purée d’échalotes au miel de Brocéliande, pommes grenailles

Le duo de fromages

ou

Tarte citron sur son sablé breton

ou

Baba au whisky avec sa glace café et Crumble cacao

Le Restaurant du Relais de Brocéliande

Notre Chef vous livre une cuisine du marché composée de produits frais, de saison et mettant en avant les particularités de notre terroir breton

Hôtel classé 4 étoiles : Accueil et bien-être

Au milieu de la forêt de Brocéliande, l’hôtel, classé 4 étoiles, propose 24 chambres spacieuses et confortables. Situé dans le centre historique du bourg de Paimpont, cette élégante bâtisse en pierre de pays dévoile son charme authentique et sa quiétude à deux pas de l’abbaye et de son étang.

