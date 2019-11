Du 18 au 22/11, 1 Séjour Auberge à Pleyben & balade Canal Loisirs à gagner avec Artisan'art Châteaulin ! Cap ?

L'hôtel restaurant l'Auberge du Poisson Blanc vous accueille à Pleyben dans le département du Finistère, au bord du canal dans un cadre calme et agréable et bienvenue chez Canal Loisirs pour des loisirs toute l'année sur les rives du canal de Nantes à Brest... A vous de jouer !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 22/11/19 avec 1 Séjour à l'Auberge du Poisson Blanc à Pont Coblant Pleyben et balade Canal Loisirs en partenariat avec Artisan'Art à Châteaulin les 23 & 24/11/19 à gagner !

Aux quatre personnes sélectionnées de la semaine :

lundi : une encre sur papier de Sophie Jamelot

mardi : un bijou en chambre à air Made in My

mercredi : un bee-wraps film alimentaire naturel « Les Atelières de la Reine Plozévet »

jeudi : livres pour enfants (un en breton et un second en français) Catherine Rosmorduc

Auberge du Poisson Blanc à Pont Coblant Pleyben

Le séjour pour deux personnes comprend :

L'hôtel restaurant l'Auberge du Poisson Blanc vous accueille à Pleyben dans le département du Finistère, au bord du canal à quelques kilomètres du centre-ville dans un cadre calme et agréable.

Nous possédons 5 chambres simples, doubles et triples. Elles possèdent chacune une salle de bains et des cabinets individuels. Le petit-déjeuner est servi chaque matin à volonté

Vous profiterez de la terrasse avec vue sur le canal. Le restaurant comporte 3 salles dans un cadre traditionnel et chaleureux. Une délicieuse cuisine traditionnelle française vous sera servie. Le pain est frais car il est fait maison.

Canal Loisirs à Pont Coblant Pleyben | Canal de Nantes à Brest

BALADES ENCADRÉES SUR LE CANAL DE NANTES À BREST Envie de naviguer en groupe, d’être accompagné d’un moniteur pour votre sécurité mais aussi pour profiter de ses conseils techniques et de son savoir sur les sites de navigation ? Nous vous proposons plusieurs sorties encadrées tout au long de l’année. Consultez le planning des différentes sorties et découvrez aussi notre carte Club pour profiter d’avantage tout au long de l’année. Partez à la découverte du canal de Nantes à Brest ou venez le redécouvrir. Embarqué en canoë ou en kayak, vous profiterez des conseils techniques de votre accompagnateur mais aussi de ses connaissances sur son histoire et son actualité. Vous serez aussi éclusier ou éclusière faisant ainsi revivre ces ouvrages vieux de plus de 2 siècles. Les balades sont de différentes durées, en différents lieux. Une promenade de 2 heures au départ du centre Canal Loisirs ou une rando à la journée avec transport, nous vous proposons différentes sorties pour que toutes et tous trouviez la sortie qui vous plaira.

Artisan’ART : un marché de Noël niché au cœur d’un salon d’artisanat d’art à Châteaulin les Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 - Espace Coatigrac'h Un marché de Noël au cœur d’un salon d’artisanat d’art : plus qu’un événement Châteaulinois, un événement unique en Finistère ! Avec une entrée valable les deux jours que dure le marché (2€, gratuit pour les moins de 12 ans), vous pourrez venir découvrir l’ensemble des exposants dès le samedi et revenir le dimanche, autant de fois que vous le souhaiterez. Il vous faudra bien cela pour découvrir un à un les 56 artisans, créateurs et artistes qui participeront à ce marché de Noël exceptionnel !