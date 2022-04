Du 18 au 22 avril 2022 gagnez un séjour à la Cité de la Mer à Cherbourg

Chaque jour "la boite à sons" vous permet de jouer, de gagner des cadeaux et de vous sélectionner pour le tirage au sort du vendredi 11h45.

- 4 entrées pour La Cité de la Mer

- 1 repas au Quai des Mers - https://www.lequaidesmers.fr/

- 1 nuitée dans une chambre d’hôtes ( CHAMBRES D'HÔTES LES LILAS À CHERBOURG)- https://www.chambres-hotes-cherbourg.com/

Dès l’entrée de La Cité de la Mer, le visiteur est accueilli par les champions des grandes profondeurs. Il s’apprête à plonger avec eux dans la grande épopée internationale des océanautes avec ces 13 sous-marins (français, américain, russe ou canadien). Ces drôles d’appareils, peuplent depuis 2011 la « Grande Galerie des Engins et des Hommes ». Ce sont eux qui ont permis aux pionniers des abysses, d’aller toujours plus loin dans l’exploration de ces fonds marins moins connus à ce jour que la lune ! Certains comme le Nautile français, le Mir russe et l’Alvin américain, ont plongé sur l’épave du Titanic. Cyana, a découvert les premières sources hydrothermales. L’Archimède, l’ascenseur des abysses, détient le record français de profondeur : -9 645 m en 1962.