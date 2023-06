Du 19 au 23/06/23, des Pass Festival du Bout du Monde 2023 à gagner !

Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Soyez les premiers à appeler au 02 98 53 65 65 : quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu. Pendant le jeu, les 5 candidats répondent aux questions de l'animateur, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour : vos Pass journée pour deux personnes au Festival du Bout du Monde en Presqu'île de Crozon Aulne Maritime 2023

France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle du Festival du Bout du Monde 2023 en Presqu'île de Crozon Aulne Maritime

Festival du Bout du Monde 2023 en Presqu'île de Crozon Aulne Maritime

Rendez-vous les 4, 5 et 6 août 2023, en Prairie de Landaoudec, Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime pour un nouveau tour d’horizon musical et métissé.

Place à trois jours et trois nuits de fête et d’émotions autour de l’étincelante programmation musicale, qui ne manquera pas de piquer la curiosité des quelques 60 000 festivaliers attendus les 4, 5 et 6 août 2023.

La volonté du Festival est de limiter la jauge à 20 000 personnes afin que le festival reste à taille humaine, convivial et intergénérationnel. Cherchant à s’améliorer chaque année, le Bout du Monde veille forcément à assurer l’accueil de tous les festivaliers. Un grand nombre de mesures permet d’accueillir chacun au mieux : espace enfants, accueil PMR, espaces détente avec tables assises, espace toilettes sèches et blocs sanitaires, campings et supérette, parkings voiture, camping-cars...

En 23 ans d’aventure, le Bout du Monde s’est forgé une réputation de festival ouvert, curieux et métissé. La ligne artistique est toujours aussi affirmée et singulière autour de 37 artistes à l’affiche.