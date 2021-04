Du 19 au 23 avril 2021 gagnez un séjour au château d’Hermival

2 nuits dans la chambre Mathilde

Tentez de gagner un séjour au château d’Hermival dans le Pays d'Auge à Hermival-les-Vaux. Profitez de deux nuits au château dans la chambre Mathilde, une grande suite de 50 m² pleine de charme et de romantisme ! Un grand lit king-size, la vue sur le parc et la salle de bain avec baignoire vous permettront de profiter pleinement de votre visite. Le séjour comprend les petits déjeuners et les plateaux repas pour les deux soirées. Le château d'Hermival vous offre également une séance de massage en duo ainsi qu'un accès au Jacuzzi durant votre séjour. Valeur de ce séjour : 600 €. Valable un an à compter du tirage au sort.

La chambre Mathilde du château d'Hermival

Jouez avec nous au 02 31 44 48 44

Tous les jours, du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021 de 11h00 à 12h00, jouez avec nous au Normandie Quizz : une question, la bonne réponse et vous êtes inscrit au tirage au sort qui aura lieu le vendredi 23 avril, en direct, à 11h50. Inscrivez-vous au 02 31 44 48 44.

Le salon de la suite Mathilde

Château du 16ème siècle

Situé dans le Pays d'Auge, au cœur de la Normandie, Adrien et Anne-Hélène vous reçoivent dans ce château du 16ème siècle rénové en une grande maison d'hôtes chaleureuse et confortable. Vous y retrouverez 5 chambres et suites pouvant accueillir entre 2 et 6 personnes. Vous pourrez ainsi venir séjourner seul ou en couple, mais également avec vos amis et/ou votre famille. Promenez vous dans le parc du château et profitez d'un moment de détente dans notre jacuzzi après un massage relaxant. Évadez vous à la compagne et découvrez la côte fleurie et le bord de mer à seulement 20 minutes (Deauville, Trouville...). Plus d’informations sur chateauhermival.fr