Du 19 au 23 juin 2023 gagnez un séjour au Manoir des Équerres, situé au Coeur du Bessin.

A gagner :

-> Un séjour de deux nuits pour deux personnes dans l’appartement Le Premier du Manoir des Equerres à Monceaux-en-Bessin . A utiliser en semaine ou en weekend sans restriction de période sauf entre mai et août 2024. Valeur 200€

-> Un bon de 50€ pour un repas pour deux personnes offert par le restaurant Bonbonne à Bayeux et sur réservation.

-> **Deux pass pour les 3 musées de la ville de Bayeux : le musée de la Tapisserie, le Musée Mémorial de la Bataille de Normandie et le musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard.

Le Manoir des Équerres à Monceaux-en-Bessin , un charmant manoir anglo-normand situé au Coeur du Bessin. Cette propriété offre une expérience unique, enveloppée dans un cadre verdoyant et paisible où le temps semble suspendu. Le manoir est entouré de vastes étendues de végétation luxuriante et abrite une variété d'animaux sauvages.

À l'intérieur du manoir, vous trouverez deux appartements autonomes spécialement aménagés en gîtes. Chaque appartement offre un confort luxueux et constitue un véritable pied-à-terre idéal pour se reposer après de longues journées de visites des sites historiques des plages du débarquement et de la charmante ville de Bayeux, célèbre pour sa Tapisserie. Les gîtes sont aménagés avec goût, alliant le charme traditionnel à des commodités modernes pour garantir un séjour confortable et relaxant.

Au premier étage du manoir se trouve l'appartement Le Premier, conçu pour accueillir deux personnes. Ce gîte offre une pièce de vie élégante, une cuisine entièrement équipée, une salle de douche moderne et une chambre avec un lit queen size de qualité hôtelière. C'est l'endroit idéal pour se reposer et profiter d'un cadre agréable.

En complément de ce séjour de deux nuits utilisable toute l’année, en semaine ou weekend, le restaurant Bonbonne de Bayeux vous offre un bon de 50€ pour un repas pour deux personnes sur réservation.

L’esprit Bonbonne c’est une cuisine allant à l’essentiel en privilégiant les circuits courts et les produits frais, une petite carte qui change chaque semaine dans un endroit chaleureux et convivial.

Bistro le midi, salon de thé l'après-midi et bar à manger le soir.

Un séjour dans le Bessin n'est réussi que si vous en profitez pour visiter la Tapisserie! C'est pourquoi la ville de Bayeux s'est également associée en offrant deux pass pour les 3 musées de la ville : le musée de la Tapisserie, le Musée Mémorial de la Bataille de Normandie et le musée d'Art et d'Histoire Baron Gérard.