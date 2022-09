Du 19 au 23 septembre 2022 gagnez un séjour en Tipi au Camping de la Plage d'Houlgate

Chaque jour "la boite à sons" vous permet de jouer, de gagner des cadeaux et de vous sélectionner pour le tirage au sort du vendredi 11h45.

Dans le cadre du "Festival Plein Vent à Houlgate" les 24 et 25 septembre 2022 et du partenariat France Bleu Normandie, le Camping de la Plage d'Houlgate offre un séjour en tipi d'une valeur de 120 euros, pour 2 nuitées consécutives.

Tipis pour 4 personnes (1 lit double + 2 petits lits), face mer, avec accès direct à la plage.

Valable 1 an hors période de haute saison.