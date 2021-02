Du 1er au 05/02/21, un Coffret Week-end Valdys Resort Hôtel Thalasso & Spa à gagner ! Cap ou pas Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 05/02/21 avec 1 Coffret Week-end "Passionnément" Valdys Resort Hôtel Thalasso & Spa pour deux personnes à gagner !

Le grand ouest s'offre à vous C'est en 1899 que le premier centre de Thalassothérapie est inauguré à Roscoff en Bretagne. Riche de cette longue tradition dans les soins de mer et fort d'une expérience de 120 ans, le Groupe Valdys Resort Hôtel, Thalasso & Spa déploie cette expertise dans ses différents centres à travers le Grand Ouest. Que vous choisissiez la Bretagne à Roscoff ou Douarnenez, la Loire Atlantique à Pornichet ou la Vendée à Saint Jean de Monts, vous y dénicherez des petits ports charmants et une offre de Thalasso riche et de grande qualité. Choisissez votre destination Thalasso dans le Grand Ouest.

Coffret Week-end "Passionnément" pour deux personnes à la Valdys Resort Hôtel Thalasso & Spa

Valdys Resort Hôtel Thalasso & Spa à Roscoff, Douarnenez, Pornichet, Baie de la Baule, Saint-Jean-de-Monts

1 jour et 1 nuit en chambre double Supérieure ou Standard en hôtel** ou **** selon la destination

1 dîner et petit déjeuner en amoureux

1 bain hydromassant en duo

1 atelier initiation au massage en duo

l'accès au Spa Marin

des cadeaux de bienvenue

Validité : 12 mois

Coffret valable pour 2 personnes

Spa Marin Un accès illimité au Spa Marin de nos centres de Thalasso & Spa de Roscoff, Douarnenez, Pornichet – Baie de La Baule et Saint-Jean-de-Monts. Valdys vous propose : piscines ludique d’eau de mer chauffée à 31°, jets massant sous-marins, hammam, sauna, jacuzzis, cardio-training, rivière de marche. Plongez dans une piscine d’eau de mer chauffée à 31° avec jets massants sous-marins, geysers et cols de cygne. Prélassez-vous au hammam, au sauna ou dans un de nos jacuzzis. Profitez de l’espace solarium ou de la salle de repos vue mer pour vous relaxer.

Le plaisir des soins Thalasso et Spa selon les envies en coffrets cadeaux ! Vous souhaitez offrir ou tout simplement profiter d’un moment de détente seul ou en duo ? Avec la boutique Thalasso.com Valdys, nous vous proposons de découvrir nos coffrets et chèques cadeaux Thalasso et Spa. Vous êtes à la recherche d’un moment de relaxation pour vous évader de votre quotidien ? Vous avez besoin de vous recentrer sur vous et profiter des mains expertes de nos spécialistes en bien-être ? Vous souhaitez faire plaisir à votre moitié ou partager un moment de complicité entre copines, le temps d’un week-end ou d’une journée ? Vous manquez d’idée pour un anniversaire, une fête ou un cadeau de mariage ? Nous vous proposons de partir à la découverte de notre boutique de coffrets cadeaux Thalasso.com Valdys®.

Des coffrets cadeaux Thalasso & Spa adaptés à vos besoins

Découvrez notre sélection de coffrets Thalasso & Spa Valdys pour découvrir ou redécouvrir les bienfaits des soins par la mer. Faites votre choix parmi :Des coffrets cadeaux journées parfaits pour une journée entière de détente et de lâcher-prise. Des coffrets cadeaux week-end à partager en couple ou entre ami(e)s, le temps d’un week-end soins dans une atmosphère iodée, parfaite pour se ressourcer.Vous ne trouvez pas votre bonheur dans les compositions de coffrets cadeaux détente que nous avons conçu pour vous ? Faites-le choix du coffret sur-mesure. Un conseiller est à votre écoute pour élaborer, avec vous, votre coffret personnalisé.

Plus que des coffrets cadeaux, un véritable service

Chez Valdys, nous avons pour ambition de permettre à chacun de profiter, partager ou offrir une véritable expérience bien-être en profitant des bienfaits des soins par la mer. Tous nos coffrets-cadeaux se composent d’une boîte cadeau, comprenant 2 échantillons de cosmétiques Phytomer, 1 bon de réduction de 10% à valoir sur l’achat d’un prochain coffret, le bon cadeau et 1 livret de présentation de l’ensemble de nos coffrets.