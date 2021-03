Du 1er au 05/03/21, 1 Bulle Lunch & Spa au Relais Thalasso Bénodet à gagner ! Cap ou pas Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 05/03/21 avec 1 Bulle Lunch & Spa pour deux personnes au Relais Thalasso Bénodet à gagner !

Relais Thalasso Bénodet

A l'occasion de la Fête des grands-mères le 7 mars, France Bleu Breizh Izel et le Relais Thalasso de Bénodet vous offrent une demi-journée spa cocooning avec déjeuner, massage et accès au Spa Marin comprenant :

1 formule midi au restaurant Kastel : déjeuner gourmand et de saison sauf dimanche midi

1 massage sous pluie marine (15 min) : massage de tout l’arrière du corps sous une pluie fine d’eau de mer

l'accès au spa marin et solarium inclus dans la demi-journée de soins

Relais Thalasso Bénodet | soin duo

la piscine d’eau de mer chauffée à 32°

chauffée à 32° le jacuzzi, pour une détente absolue

pour une détente absolue les jets sous marins pour activer la micro-circulation

pour activer la micro-circulation Le couloir de nage pour les amateurs de natation

pour les amateurs de natation Le col de cygne pour dénouer les tensions

pour dénouer les tensions La rivière de marche pour soulager les jambes lourdes

pour soulager les jambes lourdes Le hammam 45°

Le sauna finlandais de 50 à 80°

Le sauna infrarouge de 37 à 55°

Le spa Nordique et sa rivière givrée

La fontaine à glace et la cascade tonique

Le parcours sensoriel

Relais Thalasso Bénodet : la mer prend soin de vous

SÉJOUR THALASSO & SPA BRETAGNE

Une semaine thalasso en Bretagne, avec ou sans hébergement, c’est la durée idéale pour

ressentir tous les bienfaits de votre cure thalasso santé.

Les bénéfices les plus significatifs de l’eau de mer : remise en forme, énergie, tonicité et éclat de la peau, un véritable bain de jouvence pour l’ensemble de votre corps !

Piscine d'eau de mer chauffée à 32° avec jacuzzi et jets sous-marins, sauna, hammam, rivière de marche, douches sensorielles, solarium, salle de cardiotraining, espace sieste...

A noter, prévoyez un maillot de bain et des sandales (obligatoires pour accéder aux bassins). Si vous souhaitez utiliser les appareils de cardiotraining, pensez à prendre une tenue de sport et des baskets. Pour votre confort, peignoirs et serviettes vous sont fournies.

LE PLAISIR DE MANGER AU BORD DE LA MER

Dans notre restaurant à la décoration trendy et chaleureuse ou sur notre terrasse lounge, à deux pas de la mer, vous pourrez apprécier les plaisirs de la bonne chère bretonne. Entre audace et respect du goût au naturel, notre cuisine équilibrée ravira vos papilles.

LE RESTAURANT KASTEL

Notre chef, Dominique Jeanson, travaille avec des produits frais et régionaux pour vous concocter des plats savoureux et simples, à l’image de cette région que nous chérissons. La particularité de sa cuisine réside dans le mélange des produits du terroir et des saveurs des cuisines du monde. Tout en légèreté, nos plats font la part belle à la gourmandise. Il n’y a donc plus de mal à se faire du bien.

Restaurant Kastel à Bénodet

Validité : 14/12/2021 (prolongation possible en fonction de la date de réouverture du Relais Thalasso Bénodet)