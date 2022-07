Du 1er au 07 août , gagnez encore de chouettes cadeaux !

Cette semaine nous vous offrons :

Des entrées et des verres sérigraphiés à l'occasion de la 18ème édition DE CEP EN VERRE à Nolay les 06 et 07 août :

Au cœur du centre historique de Nolay, un village de 30 artisans. Chacun d’eux vous invite à découvrir et partager son métier. Les arts du cirque, jongleurs, échassiers et cracheurs de feu, les spectacles de rues, la musique, les démonstrations des artisans suscitent tour à tour émotion, rêverie et tendresse.

Ateliers enfants mosaïque, dégustations, jeux, grands et petits pourront partager des moments dans une ambiance conviviale : un mélange de bien vivre et de poésie !

Des Pass pour profiter en famille de ce lieu unique et 100 % naturel à Beaune Côté Plage à Montagny les Beaune pour se rafraichir !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des Pass Famille pour l'Ecodrome situé en plein cœur du parc de la Colombière à Dijon, découvrez 7 parcours acrobatiques en hauteur…

Ecodrome

Des Pass annuels et des invitations pour le Parc de l'Auxois à Arnay sous Vitteaux pour ravir les petits et les grands !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des entrées pour un parcours accrobranche au Parc Evasion de Curley, situé entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Différents parcours sont proposés, certains dès 3 ans, d'autres, à partir de 8 ans

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des entrées pour le MuséoParc Alésia, situé à Alise Sainte Reine , pédagogique et ludique, le MuséoParc Alésia s’adresse aux petits comme aux grands. Un endroit emblématique à découvrir !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des billets pour découvrir le train touristique du chemin de fer de la vallée de l'Ouche à Bligny sur Ouche. Profitez d'une balade en train à vapeur et découvrez la vallée de l'Ouche au son du sifflet de la locomotive !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des sacs à dos pique-nique avec de la vraie vaisselle si si ,des serviettes de plage avec oreiller intégré, indispensable pour aller à la plage, au lac ou à la piscine et être installé confortablement

Cadeaux France Bleu © Radio France

Entre 11h et 12h relevez nos défis et repartez avec de magnifiques paniers garnis : des nonnettes Mulot et Petitjean, une démonstration de cavage de truffes et dégustation avec l'Or des Valois, des mignonettes de la Distillerie Pernot et bien d'autres produits savoureux..

Produits du terroir

Des places pour le film "L'année du requin" au cinéma Pathé à Quetigny ou à Dijon

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des places pour le film "La très grande classe" qui sera à l'affiche à partir du 10 août au cinéma PATHé à Quetigny ou à Dijon

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Jouez avec nous au 03 80 42 15 15