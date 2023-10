Du 2 au 6 octobre, Jouez à "Objectif 5 points" et gagnez un séjour à La Rochelle !

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h, tentez votre chance à "Objectif 5 points" et gagnez :

- Une nuitée pour 2 dans l'une des superbes chambres de l'Hôtel Mercure à La Rochelle.

Entièrement rénové, l'hôtel Mercure La Rochelle Vieux-Port accueille vos séjours d'affaires et de loisirs. Pour vous détendre, l'hôtel met à votre disposition une piscine avec une grande terrasse, un bar et un restaurant panoramique, " Le Gaée ", avec vue sur le vieux port et les tours de la Rochelle.

Vous pourrez y déguster un savoureux petit déjeuner et découvrir une carte innovante qui valorise les produits de notre région maritime, mariant subtilement les produits frais et locaux.

ⓘ Publicité

Restaurant Gaée avec vue sur le bassin des chalutiers, les tours de la rochelle, et les studios de France Bleu ! - https://all.accor.com/hotel/0569/index.fr.shtml

Emplacement privilégié, à 5 mn à pied de la gare, en plein centre-ville, notre hôtel à La Rochelle permet de visiter les sites touristiques de la Porte océane. Vous logerez juste à côté de l'aquarium, à 5 mn à pied du musée maritime, à deux pas du Vieux-Port et de ses fameuses tours et à moins de 3 km de la plage des Minimes.

Chambre de l'hôtel Mercure avec vue sur vieux-port de La Rochelle - https://all.accor.com/hotel/0569/index.fr.shtml

Et pour encore mieux profiter de votre séjour, France Bleu La Rochelle vous offre aussi 2 invitations pour découvrir le superbe Aquarium de La Rochelle !

Aquarium La Rochelle pour les petits et les grands ! © Getty - .

Le principe du jeu est simple: Appelez nous au 05.46.50.67.68 et si vous êtes sélectionné vous devrez répondre aux 5 questions de David Morel.

Si vous avez 5 bonnes réponses, vous gagnez 5 points et vous êtes alors sélectionné automatiquement pour le tirage au sort du vendredi 6 octobre à 11h50.

Si vous avez 3 ou 4 bonnes réponses, donc 3 ou 4 points, vous devrez tenter la "question de rattrapage" pour gagner 2 points supplémentaires. Vous ferez alors partie du "Club des 5 " et serez parmi les candidats participants au tirage au sort du vendredi pour gagner ce séjour à La Rochelle :)

Bonne chance !