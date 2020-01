Du 20 au 24/01/20, 1 séjour dans l'appartement Jules Verne Vue Mer et Jacuzzi à Concarneau à gagner ! Cap ?

Vous profiterez d'une vue imprenable du port de Concarneau et de la ville close, au cœur du centre-ville, proche des commerces et des plages. Idéalement situé cet appartement est une invitation au voyage et à l'imaginaire de Jules Verne... A vous de jouer pour ce séjour pour deux personnes !

Concarneau, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 24/01/20 avec 1 séjour 3 jours 2 nuits pour 2 personnes | Appartement Jules Verne Vue Mer à Concarneau avec Terrasse et Jacuzzi à gagner !

Vue mer et Ville Close de Concarneau de l'appartement Jules Verne

« 1 séjour 3 jours 2 nuits pour 2 personnes dans l’appartement Jules Verne Vue Mer à Concarneau avec Jacuzzi »

Détails sur l’Appartement Jules Verne à Concarneau :

Bel Appartement T3 120 m2

Terrasse de 80 m2 vue mer avec Jacuzzi

Classé meublé 4 étoiles

Appartement/Maison , situé dans un bâtiment art déco de 1938, rénové en janvier 2017

Situé près de la ville close de Concarneau

Validité du séjour : 31/12/20 hors juillet août

Appartement Jules Verne à Concarneau

« Ouvert toute l'année , vous profiterez d'une vue imprenable du port de Concarneau et de la ville close, au cœur du centre-ville vous serez proche des commerces et de ses plages. Idéalement situé cet appartement est une invitation au voyage et à l'imaginaire de Jules Verne, en Duplex il bénéficie d'une terrasse exposée Sud-Ouest de 80m2 avec Jacuzzi, une grande pièce à vivre de 45 m2. Composé d'une grande cuisine ouverte et parfaitement équipée, d'un coin salon chaleureux et d'un espace salle à manger donnant sur un petit balcon, vous pourrez admirer la ville close à toutes les heures de la journée et au grès des marées. Chambre avec une vue imprenable sur la ville close »

Appartement Jules Verne à Concarneau | Terrasse

Appartement Jules Verne à Concarneau | Terrasse de 80 m² avec Jacuzzi

Appartement Jules Verne à Concarneau

Appartement Jules Verne à Concarneau | Chambre